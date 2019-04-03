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الاستخبارات العراقية: اعتقال مساعد الإرهابى أبو أنس الليبى بالأنبار

الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:40 م
الاستخبارات العراقية: اعتقال مساعد الإرهابى أبو أنس الليبى بالأنبار الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على مساعد الإرهابى أبو أنس الليبى فى مدينة القائم بمحافظة الأنبار غربى البلاد.

وذكرت المديرية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن عناصرها نفذت عملية نوعية تمكنت فيها من اعتقال مساعد الإرهابى أبو أنس الليبى فى القائم بمحافظة الأنبار، منوهة بأن هذا الإرهابى يُعد أحد أخطر العناصر التى قاتلت القوات العراقية فى عدة محافظات.

يُذكر أن نزيه عبد الحميد الرقيعى - المشهور بأبى أنس الليبى - هو مهندس ليبى فى تكنولوجيا المعلومات، اتهمته الولايات المتحدة بالمشاركة في تفجير سفارات الولايات المتحدة عام 1998، وقد كان يعمل أخصائى كمبيوتر لتنظيم القاعدة، وألقت قوات أمريكية خاصة القبض عليه في طرابلس يوم 5 أكتوبر 2013، ولكنه توفى يوم 2 يناير 2015 فى مستشفى بنيويورك متأثرا بسرطان الكبد قبل أيام من بدء محاكمته.

 


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الاستخبارات العراقيه

اعتقال ابو انس الليبى

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