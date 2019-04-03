الإمارات تعتزم فحص طائرات بوينج من طراز "737 ماكس" قبل السماح بتحليقها مجددا

أبوظبى (رويترز)

قال سيف محمد السويدى المدير العام للهيئة العامة للطيران المدنى، اليوم الأربعاء، إن الإمارات ستجرى فحوصات مستقلة لأية تعديلات فى طائرات بوينج من طراز 737 ماكس قبل السماح للطائرات الممنوعة من التحليق باستئناف الطيران فى مجالها الجوي.

ومُنعت طائرات ماكس من التحليق فى أماكن كثيرة فى العالم منذ الشهر الماضى فى أعقاب تحطم طائرتين من هذا الطراز خلال خمسة شهور وهو ما أودى بحياة 346 شخصا.

وقالت بوينج إنه من المتوقع طرح تحديث برمجيات خلال أسابيع لمنع تشغيل نظام التوقف المفاجئ بسبب بيانات خاطئة. ويخضع هذا الأمر لتدقيق بعد تحطم الطائرتين.

وقال السويدى لرويترز خلال مؤتمر لقطاع الطيران فى أبوظبى "استنادا إلى خطتهم للإصلاح سنفحص هذا الطراز من الطائرات على نحو مستقل وقد نتعاون مع كيانات أخرى فى أوروبا وبناء عليه إذا شعرنا بارتياح فسوف نتخذ قرارا، وتشغل شركة فلاى دبى الإماراتية طائرات ماكس.