video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 07:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الإعدام لنجل الفنان المرسى أبو العباس بقضية قتل زوجته وطفلتيه

الأربعاء، 03 أبريل 2019 06:08 م
الإعدام لنجل الفنان المرسى أبو العباس بقضية قتل زوجته وطفلتيه إبن الفنان المرسى أبو العباس وأسرته
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام شنقا للمتهم صلاح المرسى أبو العباس، لاتهامه بقتل زوجته وطفلتيه بعد تصديق فضيلة المفتى.

 

كانت النيابة العامة قامت بمعاينة تصويرية لكيفية ارتكاب المتهم الجريمة، حيث تم اصطحابه إلى مسرح الواقعة، وأعاد تمثيل الجريمة، وتبين من خلالها قيامه بمغافلة زوجته أثناء تواجدها بغرفة نومهما، وخنقها إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة، بعدها توجه لغرفة الطفلتين، وخنق الطفلة الكبرى جنة الله، فهرولت الطفلة الصغيرة والتى خنقها بسلك التليفون بعدما أجهز على شقيقتها الكبرى.

 

وكشفت التحقيقات أن بلاغا ورد لقسم بولاق الدكرور من صلاح نجل الفنان المرسى أبو العباس، زوج المجنى عليها ووالد الفتاتين يفيد بعثوره على جثثهم عقب عودته للمنزل بعد مشاهدته لمباراة مصر وروسيا، وذلك بعد اتصاله بزوجته عدة مرات دون ردا منها، وكذلك فقده لبعض المتعلقات من الشقة، ومبلغ مالى 340 ألف جنيه قيمة شقة ورثها عن والده وباعها قبل الحادث بـ10 أيام.

 

وأضافت التحقيقات، أن الضحايا هم زوجة نجل المرسى وتدعى "هبة" وابنتيها الكبرى جنة الله، 14 سنة وطالبة بالمرحلة الإعدادية، والصغرى "حبيبة"، 11 سنة، فى المرحلة الابتدائية، فارقا الحياة نتيجة تعرضهم للخنق على يد والدهما.

 

وبمواجهة المتهم أقر فى التحقيقات بارتكابه الجريمة، معللا بأنه تعرض لضائقة مالية طاحنة خسر خلالها أمواله، وخشى على بناته من ضيق العيش.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة نجل المرسى أبو العباس للمفتى القصاص الأول لدماء الأبرياء فى 2019

نجل الفنان المرسى أبو العباس

أخبار الحوادث

جنايات القاهرة

المرسي ابو العباس

المرسى ابو العباس

اعدام المرسي ابو العباس

اعدام قاتل زوجته واطفاله

المرسي أبو العباس

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
أمين عام الأمم المتحدة بمؤتمر صحفى بالاتحادية: الجولان أرض سورية محتلة

أمين عام الأمم المتحدة بمؤتمر صحفى بالاتحادية: الجولان أرض سورية محتلة

طارق شوقى: لا يوجد "ملاحق" لأولى ثانوى والطالب يؤدى امتحانين نهاية الترم

طارق شوقى: لا يوجد "ملاحق" لأولى ثانوى والطالب يؤدى امتحانين نهاية الترم

المتهم الرئيسى بحادث الواحات الإرهابى يكشف فى نص التحقيقات: رحلتنا من "درنة" استغرقت 15 يوماً والقبائل العربية حاولت منعنا من العبور.. الإرهابى عبدالرحيم: أمير الجماعة وصف الحدود المصرية بأنها مهلكة جيوش العالم

المتهم الرئيسى بحادث الواحات الإرهابى يكشف فى نص التحقيقات: رحلتنا من "درنة" استغرقت 15 يوماً والقبائل العربية حاولت منعنا من العبور.. الإرهابى عبدالرحيم: أمير الجماعة وصف الحدود المصرية بأنها مهلكة جيوش العالم

بوتفليقة يستقيل.. خطوة تحظى باحترام العالم.. فرنسا: صفحة مهمة فى تاريخ الجزائر.. واشنطن: الشعب هو من يقرر الفترة الانتقالية المقبلة.. وعبد القادر بن صالح يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس الجزائرى لمدة 90 يوما

بوتفليقة يستقيل.. خطوة تحظى باحترام العالم.. فرنسا: صفحة مهمة فى تاريخ الجزائر.. واشنطن: الشعب هو من يقرر الفترة الانتقالية المقبلة.. وعبد القادر بن صالح يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس الجزائرى لمدة 90 يوما

غداً.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 24 درجة

غداً.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 24 درجة

فيديو.. رشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب

فيديو.. رشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب

التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

حسام

مفروض يتقطع حتت. ده حيوان

ربنا ينتقم منه. قتل زوجته واولادة ومصيره النار وبئس المصير ولا حول ولا قوة الا بالله

عدد الردود 0

بواسطة:

Ahmed

(والدهما) !!!

اى والد واى زوج ، هذا شيطان فى صورة إنسان ولو الامر بيدى لكان لإعدامه اُسلوب اخر ليذوق فى الدنيا قبل ان يذوق العذاب الأكبر ، عليه لعنة الله

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة