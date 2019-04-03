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الأمين العام للأمم المتحدة يتوجه إلى ليبيا لبحث مسار العملية السياسية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:00 م
الأمين العام للأمم المتحدة يتوجه إلى ليبيا لبحث مسار العملية السياسية أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة
كتب سمير حسنى
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توجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى ليبيا لبحث مسار العملية السياسية هناك، جاء ذلك وفق ما أفادت به "سكاى نيوز" فى خبر عاجل.

 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بدأ زيارة إلى القاهرة الثلاثاء، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعددا من المسئولين.

 

وقال جوتيريش، خلال مؤتمر صحفى، مع سامح شكرى وزير الخارجية فى مقر رئاسة الجمهورية، إن مرتفعات الجولان أرض سورية محتلة، وإن الأمم المتحدة تسعى إلى منع أى آثار سالبة من جراء القرار الأمريكى.


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