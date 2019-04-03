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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب سيناء والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية .

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى

القاهرة 15 26

شبين الكوم 14 25

طنطا 13 24

دمنهور 11 21

الإسكندرية 09 20

بلطيم 11 20

مطروح 10 19

السلوم 11 20

سيوة 12 27

بورسعيد 12 22

دمياط 12 20

الزقازيق 12 26

الاسماعلية 12 25

السويس 12 25

العريش 11 24

رفح 11 23    

رأس سدر 11 25

نخل 05 25

نويبع 16 25

طابا 13 24

كاترين 06 20

الطور 13 27

شرم الشيخ 15 26

الغردقة 13 26

مرسى علم 15 26

الفيوم 13 28

بنى سويف 13 28

المنيا 12 30

أسيوط 13 30

سوهاج 13 31

قنا 14 31

الأقصر 15 32

أسوان 17 32

أبوسمبل 16 30

الوادى الجديد 12 32

شلاتين 16 29

ابو رماد 17 28

راس حدربة 19 26

حلايب 19 26

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 34

المدينة 18 30

الرياض 17 33 

المنامة 22 25

أبوظبى 24 33

الدوحة 22 28

الكويت 16 28

دمشق 04 18

بيروت 13 18

عمان 07 17

القدس 10 16

غزة 14 22

بغداد 14 25

مسقط 25 30

صنعاء 12 26

الخرطوم 21 36

طرابلس 16 19

تونس 13 22

الجزائر 11 19

الرباط 11 21

نواكشوط 17 24

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03 14

اسطنبول 06 12

اسلام اباد 19 32

نيودلهى 21 38

جاكرتا 24 32

بكين 06 21

كوالامبور 25 33

طوكيو 04 13

أثينا 07 17

روما 12 16

باريس 01 10

مدريد 06 16

برلين 08 16

لندن 02 08

مونتريال -03 09

موسكو -03 08

نيويورك 08 18

واشنطن 08 20


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