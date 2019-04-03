اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

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الحكومة توافق على قانون زيادة المعاشات والأجور والتطبيق أول يوليو

أمين عام الأمم المتحدة عقب لقاء السيسي: مصر تلعب دورا أساسيا لتحقيق الأمن والسلام.. ومرتفعات الجولان أرض سورية محتلة





وزارة القوى العاملة تعلن عن 12611 فرصة عمل والتقديم حتى نهاية أبريل

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مصرع شخص وإصابة 6 فى انهيار عقار بالزاوية الحمراء نتيجة انفجار ماسورة غاز

مطرانية نجع حمادى تعزل راهبة لخروجها عن قواعد الرهبنة وتحذر التعامل معها ماديا

9 مايو.. الحكم فى إعادة محاكمة العادلى بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن خلو منصب الرئاسة باستقالة بوتفليقة

طقس الغد لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 24 درجة