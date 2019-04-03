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الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:34 م
خالد صلاح
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:00 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأربعاء، منها موافقة الحكومة على قانون زيادة الأجور والمعاشات.

الحكومة توافق على قانون زيادة المعاشات والأجور والتطبيق أول يوليو

أمين عام الأمم المتحدة عقب لقاء السيسي: مصر تلعب دورا أساسيا لتحقيق الأمن والسلام.. ومرتفعات الجولان أرض سورية محتلة


 

وزارة القوى العاملة تعلن عن 12611 فرصة عمل والتقديم حتى نهاية أبريل

البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 44.112 مليار دولار بنهاية مارس

مصرع شخص وإصابة 6 فى انهيار عقار بالزاوية الحمراء نتيجة انفجار ماسورة غاز

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9 مايو.. الحكم فى إعادة محاكمة العادلى بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن خلو منصب الرئاسة باستقالة بوتفليقة

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سيد عبد الحفيظ يبلغ حسين الشحات رسميا بالعقوبة.. واللاعب يتوجه مع الفريق لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز


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السيسي

الامم المتحدة

زيادة المرتبات

زيادة المعاشات

رفع الاجور

حسين الشحات

الاهلي

اليوم السابع

وظائف خالية

بوتفليقه

الجزائر




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