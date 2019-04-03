اختيار طارق فايد لعضوية مجلس إدارة "اتحاد بنوك مصر"

كتب - أحمد يعقوب

وافقت الجمعية العامة لاتحاد بنوك مصر على اختيار طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة لعضوية مجلس إدارة الاتحاد بالتزكية بدءاً من 21 مارس 2019.

هذا ويسهم اتحاد بنوك مصر بدور فعال فى تحقيق عدة أهداف ونتائج يأتى أبرزها فى ترسيخ مفاهيم العمل المصرفى الصحيح، واتباع نظم وإجراءات موحدة، ووضع مواثيق وأخلاقيات المهنة، والتشاور فى المسائل المشتركة لكفالة المنافسة الحرة بين البنوك فى مناخ اقتصاد السوق، إلى جانب دعم الروابط العلمية والثقافية والاجتماعية بين البنوك العاملة فى مصر والخارج.

وتمتد الخبرة المصرفية لطارق فايد لأكثر من 30 عامًا فى القطاع المصرفي حيث عمل بالعديد من المؤسسات المصرفية العالمية والمحلية داخل مصر وخارجها، حيث شغل قبل إنضمامه لبنك القاهرة منصب وكيل المحافظ بالبنك المركزي المصري، تولي خلالها الإشراف علي العديد من الملفات المتعلقة بتطوير أدوات الرقابة والإشراف وإعداد التعليمات الرقابية التي ساهمت في الحد من المخاطر التي تعرض لها القطاع المصرفي، كما ساهم في تطبيق مقررات " بازل " وإصدار أول تقرير للاستقرار المالي عام 2016.

وقام فايد بتمثيل البنك المركزى المصرى فى العديد من المنظمات الإقليمية و الدولية مثل برنامج تمويل التجارة العربية، فريق عمل الإستقرار المالى بصندوق النقد العربى، بنك (PTA) الذراع التمويلى لمجموعة الكوميسا، اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) كما شارك فى مفاوضات صندوق النقد الدولى.

وبجانب مسئوليته الحالية ببنك القاهرة، يشغل طارق فايد حالياً منصب عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة فى كل من شركة الاستعلام الإئتماني (ISCORE)، وعضو مجلس إدارة في شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، وشركة القاهرة للتأجير التمويلي CLC)).