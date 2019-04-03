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"إلقاء الشطة" فى عيون السائق.. وسيلة اللصوص لسرقة السيارات بمصر القديمة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:00 ص
"إلقاء الشطة" فى عيون السائق.. وسيلة اللصوص لسرقة السيارات بمصر القديمة كلابش - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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اعترف عاطلان أمام رجال المباحث بمصر القديمة أنهما كانا يلقيان "الشطة" على وجه المجنى عليهم لسرقتهم بالطرق قائلين" كنا نرمى شطة حمرا فى عنين السواقين أو الناس اللى ماشية فى الشارع لسرقة الفلوس والموبايلات والهواتف أو السيارات" وتم القبض عليهما وتحويلهما للنيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام.

كان سائق استغاث بقوات الأمن التابعة لقسم شرطة مصر القديمة، بأنه حال سيره بشارع كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة المعادى مستقلاً سيارة، ويعمل عليها كسائق بإحدى شركات نقل الركاب استقل صحبته شخصان "أدلى بأوصافهما التقريبية" وطلبا توصيلهما لدائرة القسم، وفور وصولهما قام أحدهما بإخراج زجاجة مياه غازية بداخلها مادة حارقة سائل "شطة حمراء"، وإلقائها على وجهه واستوليا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى وفرا هاربين.

وبتتبع خط سير هروب المتهمين أمكن ضبطهما وتبين أن أحدهما (سبق اتهامه فى 12 قضية آخرهم قضية "مخدرات") مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهما (هاتف محمول، والمبلغ المالى المستولى عليه)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 


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