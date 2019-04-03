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إفتتاح مشروعات تطوير الطرق والمحاور بتكلفة 15 مليون جنيه بالإسماعيلية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:05 ص
إفتتاح مشروعات تطوير الطرق والمحاور بتكلفة 15 مليون جنيه بالإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أننا نستعد خلال أيام لإفتتاح مشروعات تطوير الطرق والمحاور بتكلفة 15 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أنة تم الإنتهاء من الإعداد والتجهيز واتخاذ كافة التدابير اللازمة إستعدادا لافتتاح عددا من مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المقرر أن يتم افتتاحها رسميا خلال الأيام القليلة القادمة ودخولها للخدمة والتشغيل الفعلى، والتى تستهدف تحقيق السيولة المرورية والقضاء على الاختناقات

وأكد المحافظ على أنه تم تنفيذ تطوير وتجميل ورفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور المرورية والتى شملت أعمال تطوير وتوسعة الشارع التجارى بوسط منطقة الشيخ زايد بحى ثالث وبطول 2.4 كيلومترا وتكلفة مالية قدرها 7 ملايين جنيها ومحاور وطرق شارعي شبين الكوم ورضا بمحيط إستاد الاسماعيلية بطول إجمالى وقدره 2.4 كيلومترأيضا، وتكلفة مالية تصل لنحو 8 ملايين جنيها.

وتابع المحافظ أن هناك تشديدات على التنفيذيين والمسئولين عن تنفيذ ومتابعة هذة المشروعات بسرعة مراجعة كافة اللمسات الأخيرة، وأعمال التجميل والتطوير لتلك المناطق إستعدادا لإفتتاحها رسميا ودخولها للخدمة الفعلية خلال الأيام القليلة القادمة.


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