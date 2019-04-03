ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن القائد البارز في الجيش الفلبيني الميجور جنرال سيريليتو سوبجانا قوله إن القنبلة انفجرت خارج مطعم في بلدة إيسولان، مشيرًا إلى أن أشخاصًا مجهولي الهوية حاولوا في السابق ابتزاز أموال من صاحب المطعم الذي رفض الدفع، مرجحًا أن يكون هذا هو السبب وراء الانفجار.

وذكرت الشبكة أن الانفجار يُحتمل أيضًا أن يكون نُفّذ بواسطة مسلحين ينتمون إلى مقاتلي (الحرية في بانجسامورو) الذين يستهدفهم الجيش.

يُشار إلى أن بلدة إيسولان -التي تقع في إقليم سلطان قادرات- شهدت عدة تفجيرات شنها مسلحون مشتبه بهم، وذلك على الرغم من تشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة، حيث تنفذ الحكومة وأكبر جماعة متمردة اتفاقا جديدا للحكم الذاتي.