إصابة 14 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء هشام الشافعى بلاغا من خدمات إدارة تأمين الطرق بإنقلاب سيارة ميكروباص تقل سيارة عدد كبير من الركاب ووقوع إصابات.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية أثناء تحرك السيارة رقم 6175 ه ق ا إلى القاهرة محملة بـ 14 راكبا جار تحديد قائدها أنقلبت السيارة على الطريق عقب إنفجار أحد إطاراتها مما نتج عنه إصابة جميع مستقلى السيارة.

انتقلت قوات تأمين الطرق وإدارة مرور سوهاج وتم نقل جميع المصابين لتلقى العلاج بمستشفى سوهاج العام، ومن جانبها انتقلت القيادات الأمنية للاطمئنان على حالة المصابين.

جار رفع آثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير على الطريق أمام السيارات وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.