video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 06:47 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 14 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج

الأربعاء، 03 أبريل 2019 05:22 م
إصابة 14 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج انقلاب سيارة - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

شهد الطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مركز أخميم، انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق ما نتج عنه إصابة 14 شخصا من مستقلى الميكروباص تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين وتحويلهم لمستشفى سوهاج العام.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء هشام الشافعى بلاغا من خدمات إدارة تأمين الطرق بإنقلاب سيارة ميكروباص تقل سيارة عدد كبير من الركاب ووقوع إصابات.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية أثناء تحرك السيارة رقم 6175 ه ق ا إلى القاهرة محملة بـ 14 راكبا جار تحديد قائدها أنقلبت السيارة على الطريق عقب إنفجار أحد إطاراتها مما نتج عنه إصابة جميع مستقلى السيارة.

انتقلت قوات تأمين الطرق وإدارة مرور سوهاج وتم نقل جميع المصابين لتلقى العلاج بمستشفى سوهاج العام، ومن جانبها انتقلت القيادات الأمنية للاطمئنان على حالة المصابين.

جار رفع آثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير على الطريق أمام السيارات وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 4 من عائلة فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الخلاف على أرض بسوهاج

سوهاج

محافظة سوهاج

أخبار سوهاج

اخبار الحوادث

الطريق الصحراوى الشرقى

ميكروباص

مستشفى سوهاج العام




لا تفوتك
أمين عام الأمم المتحدة بمؤتمر صحفى بالاتحادية: الجولان أرض سورية محتلة

أمين عام الأمم المتحدة بمؤتمر صحفى بالاتحادية: الجولان أرض سورية محتلة

طارق شوقى: لا يوجد "ملاحق" لأولى ثانوى والطالب يؤدى امتحانين نهاية الترم

طارق شوقى: لا يوجد "ملاحق" لأولى ثانوى والطالب يؤدى امتحانين نهاية الترم

المتهم الرئيسى بحادث الواحات الإرهابى يكشف فى نص التحقيقات: رحلتنا من "درنة" استغرقت 15 يوماً والقبائل العربية حاولت منعنا من العبور.. الإرهابى عبدالرحيم: أمير الجماعة وصف الحدود المصرية بأنها مهلكة جيوش العالم

المتهم الرئيسى بحادث الواحات الإرهابى يكشف فى نص التحقيقات: رحلتنا من "درنة" استغرقت 15 يوماً والقبائل العربية حاولت منعنا من العبور.. الإرهابى عبدالرحيم: أمير الجماعة وصف الحدود المصرية بأنها مهلكة جيوش العالم

بوتفليقة يستقيل.. خطوة تحظى باحترام العالم.. فرنسا: صفحة مهمة فى تاريخ الجزائر.. واشنطن: الشعب هو من يقرر الفترة الانتقالية المقبلة.. وعبد القادر بن صالح يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس الجزائرى لمدة 90 يوما

بوتفليقة يستقيل.. خطوة تحظى باحترام العالم.. فرنسا: صفحة مهمة فى تاريخ الجزائر.. واشنطن: الشعب هو من يقرر الفترة الانتقالية المقبلة.. وعبد القادر بن صالح يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس الجزائرى لمدة 90 يوما

غداً.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 24 درجة

غداً.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 24 درجة

فيديو.. رشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب

فيديو.. رشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة