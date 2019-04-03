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"إخوة يوسف القرن الـ21".. شاب يقتل شقيقيه التوأم لتعلق والده بهما

الأربعاء، 03 أبريل 2019 04:53 م
"إخوة يوسف القرن الـ21".. شاب يقتل شقيقيه التوأم لتعلق والده بهما المجنى عليهم
الشرقية – فتحية الديب
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من كشف غموض مقتل طفلين "توأم" على يد شقيقهما من الأب، والذى خنقهما حقدا على حب والده لهما، فيم تم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

وكان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " حسن ع م" 45 سنة عامل بمصنع غاز مقيم البلاشون، بعثور شقيقه "سمير ع م" مقيم قرية البلاشون مركز بلبيس، على جثتى نجلى شقيقه الطفلين" محمد ح ع" وشقيقه التؤأم "كريم" 10 سنوات داخل مجرى مائى.

 

وتبين من التحريات الأولية أن الطفلين متغيبين عن المنزل من الساعة الرابعة عصر أمس الأول، وأن أسرتهم بحثت عنهم ولم تجدهما، وفى صباح اليوم أثناء توجهه شقيق والدهما للحقل عثر عليهما داخل مروى مائى، وتم إخطار النيابة العامة ونقل جثتين الطفلين للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليهما لبيان سبب الوفاة، وتبين من توقيع الكشف الطبى على الطفلين أن مفتش الصحة لا يستطيع الجزم بسبب الوفاة، فقررت النيابة تشريح الجثتين، وفور انتهاء التشريح تم التصريح بالدفن وتشييع الجنازة.

 

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق الطفلين من والدهما، ويُدعى "أ.ح" 21 سنة، وذلك بدافع الحقد وحب والد الطفلين لهما أكثر منه، حيث استدرجهما إلى المروى المائى، وخنقهما بقماشة، ونفذ جريمته، فيما تم ضبطه والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.


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