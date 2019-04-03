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أمن قنا فحص فيديوهات لعناصر ظهرت بأسلحة فى مشاجرة بين عائلتين وجارٍ ضبطهم

الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:05 م
أمن قنا فحص فيديوهات لعناصر ظهرت بأسلحة فى مشاجرة بين عائلتين وجارٍ ضبطهم اطلاق نار من عناصر بمركز قفط
قنا - وائل محمد
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شنت أجهزة الأمن، حملات على قرية القلعة التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا، لضبط عناصر ظهرت فى واقعة بلطجة، وإطلاق نار على عناصر أخرى، على مواقع التواصل الاجتماعى، نتيجة خلافات الجيرة التى نشبت بينهم، والتى أسفرت عن سقوط قتيل ومصاب بقفط.
 
 
وكانت التحريات، أثبتت صحة واقعت تداول فيديو لمشاجرة بمركز قفط، واستقلال 5 عناصر لدراجة بخارية " تروسيكل" مدججين بالأسلحة النارية، وإطلاق النار بكثافة في وضح النهار، نتيجة خلافات بينهم واسفرت عن مقتل "دكتور. ا" ، وإصابة "محمد.ا" بطلقات نارية.
 
 
وأفاد مصدر أمنى، أنه تم فحص الفيديوهات، وتحديد هوية تلك العناصر، وتحديد المسئولية الجنائية لكافة الأطراف الذين ظهروا بالفيديو، وتقديمهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، فى واقعة حمل أسلحة نارية، وأيضاً حول واقعة إطلاق النيران من سلاح آلى كان بحوزة المتهمين وترويع المواطنين.
 
اطلاق نار من عناصر بمركز قفط
إطلاق نار من عناصر بمركز قفط

عناصر جنائية بمركز قفط
عناصر جنائية بمركز قفط

مسلحين يطلقون نار فى شوارع قفط
مسلحون يطلقون نار فى شوارع قفط

مشاجرة بين افراد يطلقون نار على جيرانهم بقنا
مشاجرة بين أفراد يطلقون نار على جيرانهم بقنا

 


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