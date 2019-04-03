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أسهم أوروبا ترتفع لليوم الرابع بفضل تفاؤل التجارة وبيانات الصين

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:26 ص
أسهم أوروبا ترتفع لليوم الرابع بفضل تفاؤل التجارة وبيانات الصين اسهم اوروبا
(رويترز)
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ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالى اليوم الأربعاء، وسط مؤشرات جديدة على التعافى فى الصين وإحراز تقدم صوب إبرام اتفاق تجارى محتمل بين بكين وواشنطن، وهو ما شجع المستثمرين على الشراء.

وبحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.7% ليبلغ أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس

وتفوق المؤشر داكس الألمانى الشديد التأثر بالتجارة على نظرائه، رابحا 1.2%، وسجل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى أداء دون بقية المؤشرات مع تأثر شركات التصدير المتعددة الجنسيات سلبا بارتفاع الجنيه الاسترليني، إذ تجنى تلك الشركات معظم أرباحها بعملات أجنبية.

وارتفعت جميع القطاعات عدا قطاع الأغذية والمشروبات، وقاد قطاعا الموارد الأساسية والسيارات المكاسب.

كما تلقت المعنويات دعما من بيانات اقتصادية قوية من الصين، وأظهر أحدث مسح خاص لقطاع الأعمال اليوم الأربعاء أن نشاط قطاع الخدمات فى الصين ارتفع لأعلى مستوى فى 14 شهرا فى مارس مع تحسن الطلب فى داخل وخارج البلاد.

وقاد سهم بروسيبين سات المكاسب على المؤشر الأوروبى إذ يقول متعاملون إن شركة الإعلام الألمانية ربما تكون من بين المرشحين المحتملين لصفقة عابرة للحدود مع ميديا سات.

وقفز سهم بانكو ساباديل أكثر من 3% بعدما قالت المجموعة المصرفية إنها قد تبيع شركتها ساباديل لإدارة الأصول.


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