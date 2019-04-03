أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 3 - 4 -2019

كتب- هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 3-4-2019.

إيقاف تداول شركتين

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم شركتى حديد عز وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

البورصة تخسر 805 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 805 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 828.896 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 134 مليون ورقة مالية بقيمة 854 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.7 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.16% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.11%، والعرب على 5.73% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.89% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.10%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 19.2 مليون جنيه، 431 ألف جنيه، 41.8 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 4.5 مليون جنيه، 61.5 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 15197 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2412 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 19178 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 676 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 1727 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 479 نقطة.

وارتفعت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 83 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 3.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.90%

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 25.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.68%

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 11.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.88%

- أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 12.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.31%

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 6.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.26%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- حديد عز بسعر إغلاق 16.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.38%

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 75.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.10%

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 2.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.10%

- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.164 دولار بنسبة تراجع بلغت 2.96%

- بى انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 9.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.85%