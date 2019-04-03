أبو المكارم: 12 شركة مصرية فى معرض كيه بألمانيا أكتوبر القادم

كتب إسلام سعيد

تشارك 12 شركة من أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة في معرض كيه دوسلدورف بألمانيا خلال الفترة من 16-23 أكتوبر 2019.

أعلن ذلك خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة خلال اللقاء الذى عقده أعضاء المجلس مساء أمس مع شركة ميسا دوسلدورف لاستعراض المشاركة المصرية بالمعرض، موضحا أن أهم القطاعات المشاركة هى المواد الخام والمواد الوسيطة، الماكينات والمعدات، المواد نصف المصنعة، المنتجات النهائية، القطع التقنية.

وأكد خالد أبو المكارم أهمية المعرض بالنظر إلى أهمية السوق الألمانى الذى يعد أكبر الأسواق الأوربية والشريك التجارى الأول لمصر على مستوى دول أوروبا والثالث على مستوى دول العالم حيث بلغ حجم التجارة البينية خلال عام 2018 نحو 4.4 مليار يورو، مشيرا إلى ضخامة حجامة الفرص التصديرية المتاحة لشركات القطاع للتصدير لهذا السوق ومع ذلك لم ترق الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية للسوق الألمانى للمستوى الذى تليق به، حيث لم تزد عن 50 مليون دولار، تستأثر منتجات اللدائن والبلاستيك على حوالى 79% منها، وأوضح أبو المكارم أنه من المقرر المشاركة خلال 2019 , 2020 فى 3 معارض المانية.

وأوضح أن المشاركة تأتى ضمن خطة المجلس الهادفة لتحسين الأداء واستكشاف آفاق وأسواق جديدة دعما لزيادة الصادرات المستهدفة معدل نمو سنويا يصل إلى 20% وصولا إلى 13,4مليار دولار صادرات خلال خمس سنوات، وذلك فى إطار خطة تنمية الصادرات المصرية الهادفة للوصول بحجم صادرات يصل إلى 55 مليار دولار فى غضون خمس سنوات.

ومن جهة أخرى كشف أبو المكارم عن انتهاء المجلس من خطته للمعارض الدولية والبعثات التسويقية والأسابيع التجارية وبعثات المشترين للعام المالى 2019/2020، مشيرا إلى أنها تتضمن 17 فعالية.

وأوضح أن الخطة تضمنت المشاركة فى 6 معارض وتبدأ بمشاركة 30 شركة فى معرض اكسبو اربيل بالعراق خلال الفترة من 4- 7 سبتمبر المقبل يليها المشاركة بعدد 10فى معرض متخصص بالصناعات الكيماوية فى بلغاريا خلال الفترة من 23-28 سبتمبر وتشارك 20 شركة مصرية فى معرض بلاست اوراسيا – اسطنبول خلال الفترة من 4-7 ديسمبر فى تركيا.

وتشارك 10 شركات مصرية فى معرض ambiente بفرانكفورت بألمانيا فى الفترة من 8-12 فبراير 2020وتشارك 35 شركة فى معرض اكسبو كينيا 5p خلال الفترة من19-22 مارس بكينيا وتشارك 10 شركات بمعرض انترباك خلال الفترة من 7-13 مايو فى المانيا.

وكان خالد أبو المكارم قد استعرض خلال اللقاء هيكل صناعه البلاستيك فى مصر كشف خلاله أن حجم استثمارات القطاع تصل إلى نحو 7.2 مليار دولار ويصل حجم الإنتاج إلى نحو 198 مليار جنيه ويبلغ عدد المصانع حوالى 4890 مصنع يعمل بها حوالى 524 ألف عامل.

وقال إن حجم استهلاك مصر سنويا للمنتجات والمواد البلاستيكية تصل إلى 9,35 مليار دولار وأن نسبة الزيادة فى الطلب على المنتجات البلاستيكية تصل إلى 9,7%.

وأوضح أن مصر تحتل المرتبة 42 بقائمة الدول المصدرة بحجم صادرات يصل إلى 1.656 مليار دولار، وأن حجم صادرات من منتجات البلاستيك للسوق الألمانى قد بلغت نحو 41.86 مليون دولار وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بحجم الصادرات المصرية من البلاستيك والامكانات الهائلة التى تتمتع بها المنتجات المصرية.