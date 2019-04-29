الرئيسية أخبار عالمية 5 قتلى بينهم قس فى هجوم على كنيسة فى بوركينا فاسو الإثنين، 29 أبريل 2019 11:32 ص بوركينا فاسو كتب محمد جمال إضافة تعليق أفادت شبكة "سكاى نيوز" بأن 5 قتلوا بينهم قس سقطوا فى هجوم استهدف كنيسة في بوركينا فاسو. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. اعتقال 100 متشدد ومقتل 7 جنود خلال شهر من العمليات العسكرية فى بوركينا فاسو مقتل العشرات فى بوركينا فاسو مع تصاعد الصراعات بمنطقة الساحل "داعش" يعلن مسئوليته عن خطف وقتل كندى فى بوركينا فاسو بوركينا فاسو كنيسة هجوم على كنيسة أخبار بوركينا فاسو لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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