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الإثنين، 29 أبريل 2019 11:35 ص
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5 قتلى بينهم قس فى هجوم على كنيسة فى بوركينا فاسو

الإثنين، 29 أبريل 2019 11:32 ص
5 قتلى بينهم قس فى هجوم على كنيسة فى بوركينا فاسو بوركينا فاسو
كتب محمد جمال
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بوركينا فاسو

كنيسة

هجوم على كنيسة

أخبار بوركينا فاسو




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