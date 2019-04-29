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16.5مليون جنيه من الخزانة العامة لـ"حماية المنافسة" بالموازنة الجديدة

الإثنين، 29 أبريل 2019 12:11 م
16.5مليون جنيه من الخزانة العامة لـ"حماية المنافسة" بالموازنة الجديدة جهاز حماية المنافسة
كتب عبد اللطيف صبح
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بلغ العجز المُتوقع بمشروع موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للسنة المالية 2019/2020، والذى يتم تمويله من الخزانة العامة للدولة، مبلغ 16 مليونا و548 ألف جنيه، بزيادة قدرها 2 مليون و275 ألف جنيه عن موازنة العام المالى الجارى 2018/2019.
 
وبلغت جملة المصروفات المتوقعة بمشروع موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للعام المالى الجديد والذى وافقت عليه لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،  24 مليونا و648 ألف جنيه، فيما بلغت جملة الإيرادات المتوقعة 8 ملايين جنيه و100 ألف جنيه.
 
وتمثلت مصروفات الجهاز فى موازنة العام الجديد فى 13 مليونا و798 ألف جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و7.5 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و630 ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ومليون و370 ألف جنيه مصروفات أخرى، بالإضافة إلى مليون و350 ألف جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
 
 

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خبر

الممارسات الاحتكارية

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