10 وصايا أمنية لوقاية الفتيات من التحرش فى شم النسيم.. تعرف عليها

كتب ــ محمود عبد الراضى

أجواء احتفالات يعيشها المصريون خلال هذه الأيام، تزامناً مع أعياد الربيع، ومن ثم وضع خبراء روشتة أمنية للوقاية من التحرش، أبرزها:

1 ـ تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

2 ـ السير فى مجموعات أفضل من سير الفتاة بمفردها.

3ـ البعد عن ارتداء الملابس المثيرة.

4ـ إذا كانت الفتاة تستقل تاكسى بمفردها .. عليها الجلوس بالمقعد الخلفى.

5 ـ الالتزام بالأماكن المخصصة للسيدات فى المواصلات أو الطوابير.

6 ـ عدم الدخول في أحاديث جانبية مع الشباب في الأماكن العامة

7ـ التعامل بقوة مع المتحرش وعدم شعور الفتاة بأنها مخلوق ضعيف.

8ـ الاستعانة بالمواطنين فى الشارع لمساعدة الفتاة فى ضبط المتحرش.

9 ـ يجب على الفتاة سرعة الإبلاغ حال تعرضها للتحرش.

10ـ الاتصال بأرقام "0112697722، 0112677333، 0112697744" للإبلاغ عن المتحرش.