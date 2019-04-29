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وكيل زراعة بنى سويف يتفقد حديقة الحيوان فى شم النسيم ويستمع لمقترحات الزائرين

الإثنين، 29 أبريل 2019 03:13 م
وكيل زراعة بنى سويف يتفقد حديقة الحيوان فى شم النسيم ويستمع لمقترحات الزائرين وكيل زراعة بنى سويف يستمع لمقترحات الزائرين
بنى سويف - أيمن لطفى
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تفقد وفد من مديرية الزراعة ببنى سويف برئاسة المهنس عمر وكيل وزارة الزراعة، حديقة الحيوان بميدان العبور بمدينة بنى سويف العاصمة، لمتابعة سير العمل وتواجد الزائرين خلال احتفالات أعياد شم النسيم .

 

وتجول وفد الزراعة فى جنبات الحديقة اليوم برفقة الدكتورة إيمان رؤوف مدير عام الحديقة، وتحدث وكيل وزارة الزراعة إلى عدد من الزائرين للتعرف على رأيهم في تطوير الأقفاص والحيوانات الجديدة، واستمع إلى مقترحاتهم مطالبا بعضهم بكتابة اقتراحاتهم وشكواهم وتركها لمسؤولى البوابة، وذلك وسط تمركز لسيارتى إسعاف وقوات الشرطة لتأمين رواد الحديقة .

 

وعلى جانب آخر، استقبل مستشفى بنى سويف العام مواطنا بعد شعوره بأزمة صدرية داخل حديقة الحيوان خلال الاحتفال بشم النسيم.

 

وكان هاشم عبد اللطيف جودة 30 سنة، يقيم بياض العرب مركز بنى سويف، شعر بآلام فى الصدر وضيق فى التنفس أثناء تواجده بحديقة الحيوان بمدينة بنى سويف العاصمة، فلجأ إلى تمركز الإسعاف الذى يضم سيارتين لتأمين رواد الحديقة فى يوم شم النسيم وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 


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