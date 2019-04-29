video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وفد كورى شمالى يقوم بجولة فى منطقة الشرق الأوسط تشمل إيران وسوريا

الإثنين، 29 أبريل 2019 03:12 م
وفد كورى شمالى يقوم بجولة فى منطقة الشرق الأوسط تشمل إيران وسوريا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
كتب محمد جمال
إضافة تعليق

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية "كي سي أن أن" أن وفدا دبلوماسيا برئاسة نائب وزير الخارجية باك ميونج غوك، يقوم بجولة في دول من منطقة الشرق الأوسط، تشمل إيران وسوريا.

وأكدت القناة أن الوفد توجه يوم السبت عبر مطار بكين إلى الشرق الأوسط لأداء هذه المهمة الدبلوماسية.

ومن المتوقع أن يزور الوفد بالإضافة إلى إيران وسوريا، أذربيجان ومنغوليا، باعتبارهما من دول عدم الانحياز.

ولم تشر القناة إلى مزيد من التفاصيل حول الهدف من جولة الوفد الدبلوماسى الكورى الشمالى.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" أن الوفد الدبلوماسي شوهد يوم السبت في مطار بكين.

وتأتي زيارة الوفد الدبلوماسي في الوقت الذي تواصل فيه كوريا الشمالية، (بعد فشل قمة كيم وترامب فى هانوى)، سعيها لتعزيز علاقاتها مع أصدقائها التقليديين وزيادة التجارة معهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فوكس نيوز : وزير الخارجية الإيرانى يعتزم زيارة كوريا الشمالية قريبا

كوريا الشمالية تحذر من عودة شبح الحرب بسبب "ضغوط" أمريكية على سول

كوريا الشمالية

إيران

سوريا




لا تفوتك
إقبال على حدائق القاهرة والجيزة فى شم النسيم..ودخول حديقة البانوراما مجانا

إقبال على حدائق القاهرة والجيزة فى شم النسيم..ودخول حديقة البانوراما مجانا

خطوة بخطوة ..كيف تحجز قطعة أرض " أون لاين" ؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز قطعة أرض " أون لاين" ؟

غدا.. 30 مليون عامل يحتفلون بعيدهم.. الاحتفالية يحضرها الرئيس بالإسكندرية.. "الاتحاد العام للنقابات": السيسى سيكرم 10 من قدامى النقابيين بمنحهم نوط العمل.. وتجهيز درع باسمهم لإهدائه للرئيس

غدا.. 30 مليون عامل يحتفلون بعيدهم.. الاحتفالية يحضرها الرئيس بالإسكندرية.. "الاتحاد العام للنقابات": السيسى سيكرم 10 من قدامى النقابيين بمنحهم نوط العمل.. وتجهيز درع باسمهم لإهدائه للرئيس

التنظيمات السرية.. تاريخ طويل من الغرف المظلمة داخل لندن..الحكومة تصنف "العمل الوطنى" النازية كمنظمة إرهابية يمينية وتحظرها فى 2016 وتفشل فى اجتثاث خطرها .. يروجون لـ"بريطانيا بيضاء" واستهداف اليهود والأقليات

التنظيمات السرية.. تاريخ طويل من الغرف المظلمة داخل لندن..الحكومة تصنف "العمل الوطنى" النازية كمنظمة إرهابية يمينية وتحظرها فى 2016 وتفشل فى اجتثاث خطرها .. يروجون لـ"بريطانيا بيضاء" واستهداف اليهود والأقليات

الهلال ضد التعاون فى لقاء رد الاعتبار بالدوري السعودي

الهلال ضد التعاون فى لقاء رد الاعتبار بالدوري السعودي

لصيف مميز.. تعرفى على موضة أحذية صيف 2019

لصيف مميز.. تعرفى على موضة أحذية صيف 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة