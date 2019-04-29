وفد كورى شمالى يقوم بجولة فى منطقة الشرق الأوسط تشمل إيران وسوريا

كتب محمد جمال

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية "كي سي أن أن" أن وفدا دبلوماسيا برئاسة نائب وزير الخارجية باك ميونج غوك، يقوم بجولة في دول من منطقة الشرق الأوسط، تشمل إيران وسوريا.

وأكدت القناة أن الوفد توجه يوم السبت عبر مطار بكين إلى الشرق الأوسط لأداء هذه المهمة الدبلوماسية.

ومن المتوقع أن يزور الوفد بالإضافة إلى إيران وسوريا، أذربيجان ومنغوليا، باعتبارهما من دول عدم الانحياز.

ولم تشر القناة إلى مزيد من التفاصيل حول الهدف من جولة الوفد الدبلوماسى الكورى الشمالى.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" أن الوفد الدبلوماسي شوهد يوم السبت في مطار بكين.

وتأتي زيارة الوفد الدبلوماسي في الوقت الذي تواصل فيه كوريا الشمالية، (بعد فشل قمة كيم وترامب فى هانوى)، سعيها لتعزيز علاقاتها مع أصدقائها التقليديين وزيادة التجارة معهم.