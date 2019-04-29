وزير خارجية النمسا تؤكد مساندة بلادها لبوركينا فاسو ضد الهجمات الإرهابية

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أكدت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، مساندة ودعم بلادها لحكومة وشعب بوركينا فاسو ضد الهجمات الإرهابية.

وقالت كنايسل - في تصريح اليوم،الاثنين، "إن الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف اليوم كنيسة في بوركينا فاسو يمثل أمرا مؤسفا وتصعيدا مؤلما لأعمال الكراهية والعنف ضد الأبرياء".. معربة عن تعاطفها مع أسر الضحايا وأقاربهم وتقدم لهم خالص التعازي والمواساة.

وأوضحت وزير خارجية النمسا، أن بلادها تقف بكل قوة مع بوركينا فاسو وستظل تدعمها، حيث كانت منذ سنوات هي البلد الشريك في جهود التعاون الإنمائي ببوركينا فاسو.