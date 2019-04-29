video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 11:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية النمسا تؤكد مساندة بلادها لبوركينا فاسو ضد الهجمات الإرهابية

الإثنين، 29 أبريل 2019 11:02 م
وزير خارجية النمسا تؤكد مساندة بلادها لبوركينا فاسو ضد الهجمات الإرهابية وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل
أ ش أ
إضافة تعليق

أكدت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، مساندة ودعم بلادها لحكومة وشعب بوركينا فاسو ضد الهجمات الإرهابية.

 

وقالت كنايسل - في تصريح اليوم،الاثنين، "إن الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف اليوم كنيسة في بوركينا فاسو يمثل أمرا مؤسفا وتصعيدا مؤلما لأعمال الكراهية والعنف ضد الأبرياء".. معربة عن تعاطفها مع أسر الضحايا وأقاربهم وتقدم لهم خالص التعازي والمواساة.

 

وأوضحت وزير خارجية النمسا، أن بلادها تقف بكل قوة مع بوركينا فاسو وستظل تدعمها، حيث كانت منذ سنوات هي البلد الشريك في جهود التعاون الإنمائي ببوركينا فاسو.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

5 قتلى بينهم قس فى هجوم على كنيسة فى بوركينا فاسو

اعتقال 100 متشدد ومقتل 7 جنود خلال شهر من العمليات العسكرية فى بوركينا فاسو

مقتل العشرات فى بوركينا فاسو مع تصاعد الصراعات بمنطقة الساحل

"داعش" يعلن مسئوليته عن خطف وقتل كندى فى بوركينا فاسو

النمسا

بوركينا فاسو

الارهاب

كنيسة




لا تفوتك
وزيرة الصحة: الانتهاء من مسح 52 مليون و400 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة"

وزيرة الصحة: الانتهاء من مسح 52 مليون و400 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة"

10 وصايا أمنية لوقاية الفتيات من التحرش فى شم النسيم.. تعرف عليها

10 وصايا أمنية لوقاية الفتيات من التحرش فى شم النسيم.. تعرف عليها

محمد صلاح وميسي فى صدام "ملوك التهديف" بـ"كامب نو".. الفرعون ملك الهدافين بالدورى الإنجليزى.. البرغوث يتفوق على نجوم الليجا.. وحلم دورى أبطال أوروبا يداعب نجمى ليفربول وبرشلونة فى موسم استثنائى

محمد صلاح وميسي فى صدام "ملوك التهديف" بـ"كامب نو".. الفرعون ملك الهدافين بالدورى الإنجليزى.. البرغوث يتفوق على نجوم الليجا.. وحلم دورى أبطال أوروبا يداعب نجمى ليفربول وبرشلونة فى موسم استثنائى

الصحة تعلن إعدام 12 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة.. وإغلاق 419 منشأة مخالفة

الصحة تعلن إعدام 12 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة.. وإغلاق 419 منشأة مخالفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة