وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة ويهنئ العاملين والمسافرين بأعياد الربيع

كتب محمود عبد الغنى

قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني بجولة تفقدية اليوم الاثنين، بمطار الغردقة الدولي ، حيث تفقد مبنى الركاب رقم 1 لمتابعة حركة التشغيل بالمطار والتي تشهد كثافة عالية بمناسبة أعياد الربيع فضلاً عن زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مدينة الغردقة.

كما تابع الفريق يونس المصري، أخر المستجدات وأعمال التطوير بمبنى الركاب رقم 2 وذلك تمهيداً للتشغيل التجريبي خلال الفترة القادمة، وقد رافقه خلال الجولة الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات واللواء نبيل الملاح مدير مطار الغردقة.

وفي نهاية الجولة توجه وزير الطيران بالتهنئة للمسافرين بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع وشم النسيم وتمنى لهم قضاء أوقات سعيدة بمصر وعودتهم بسلامه الله الى بلادهم ،كما توجه بالتحية للعاملين بالمطار ورجال الشرطة على جهودهم ودورهم المشرف وتعاونهم المستمر لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.