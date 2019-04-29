video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 05:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع الروسى: داعش يعزز مواقعه فى أفغانستان للتوسع فى المنطقة

الإثنين، 29 أبريل 2019 05:02 م
وزير الدفاع الروسى: داعش يعزز مواقعه فى أفغانستان للتوسع فى المنطقة وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أن تنظيم "داعش" الإرهابى يعزز مواقعه فى أفغانستان مستخدمًا البلاد بمثابة رأس جسر للتوسع فى المنطقة.

 

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن شويجو -فى كلمة له أمام اجتماع وزراء دفاع دول منظمة شنغهاي، اليوم الاثنين- قوله إن: "من المهم أن نشير إلى أنه بعد هزيمة "داعش"، ينتقل المسلحون من سوريا والعراق إلى مناطق أخرى، بما فى ذلك وسط وجنوب شرق آسيا. نتيجة لذلك، تتزايد الجريمة العابرة للحدود، ويتم إنشاء أرض خصبة للحركات المتطرفة والانفصالية، ويتم إنشاء خلايا إرهابية، والوضع الأصعب فى أفغانستان".

 


وأضاف وزير الدفاع الروسى "وما يثير القلق بشكل خاص تعزيز داعش لمواقعه، التى تستخدم البلاد [أفغانستان] كنقطة انطلاق لمزيد من التوسع فى المنطقة".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات الأمن العراقية تلقى القبض على ممول تنظيم داعش فى جبال حمرين

من "الذئاب المنفردة" إلى "خلايا التماسيح".. كيف "يتحور" داعش لشن هجمات رغم الهزائم ..التنظيم لا يكتفى بالهجمات الفردية من الموالين.. استخبارات لندن تحذر من "عناصر نائمة"..ومخاوف من استهداف بريطانيا وأوروبا

بريطانيا: داعش يخطط لتنفيذ هجمات جديدة فى أوروبا عبر "خلايا التماسيح"

انطلاق عملية أمنية لتطهير جبال حمرين بالعراق من خلايا داعش

روسيا

أفغانستان

داعش

سيرجى شويجو




لا تفوتك
وزيرة الصحة: الانتهاء من مسح 52 مليون و400 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة"

وزيرة الصحة: الانتهاء من مسح 52 مليون و400 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة"

10 وصايا أمنية لوقاية الفتيات من التحرش فى شم النسيم.. تعرف عليها

10 وصايا أمنية لوقاية الفتيات من التحرش فى شم النسيم.. تعرف عليها

محمد صلاح وميسي فى صدام "ملوك التهديف" بـ"كامب نو".. الفرعون ملك الهدافين بالدورى الإنجليزى.. البرغوث يتفوق على نجوم الليجا.. وحلم دورى أبطال أوروبا يداعب نجمى ليفربول وبرشلونة فى موسم استثنائى

محمد صلاح وميسي فى صدام "ملوك التهديف" بـ"كامب نو".. الفرعون ملك الهدافين بالدورى الإنجليزى.. البرغوث يتفوق على نجوم الليجا.. وحلم دورى أبطال أوروبا يداعب نجمى ليفربول وبرشلونة فى موسم استثنائى

الصحة تعلن إعدام 12 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة.. وإغلاق 419 منشأة مخالفة

الصحة تعلن إعدام 12 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة.. وإغلاق 419 منشأة مخالفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة