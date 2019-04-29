وزير الدفاع الروسى: داعش يعزز مواقعه فى أفغانستان للتوسع فى المنطقة

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أكد وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أن تنظيم "داعش" الإرهابى يعزز مواقعه فى أفغانستان مستخدمًا البلاد بمثابة رأس جسر للتوسع فى المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن شويجو -فى كلمة له أمام اجتماع وزراء دفاع دول منظمة شنغهاي، اليوم الاثنين- قوله إن: "من المهم أن نشير إلى أنه بعد هزيمة "داعش"، ينتقل المسلحون من سوريا والعراق إلى مناطق أخرى، بما فى ذلك وسط وجنوب شرق آسيا. نتيجة لذلك، تتزايد الجريمة العابرة للحدود، ويتم إنشاء أرض خصبة للحركات المتطرفة والانفصالية، ويتم إنشاء خلايا إرهابية، والوضع الأصعب فى أفغانستان".



وأضاف وزير الدفاع الروسى "وما يثير القلق بشكل خاص تعزيز داعش لمواقعه، التى تستخدم البلاد [أفغانستان] كنقطة انطلاق لمزيد من التوسع فى المنطقة".