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وزير التنمية المحلية يعلن تبسيط إجراءات إستصدار تراخيص قطاع المحاجر

الإثنين، 29 أبريل 2019 07:51 ص
وزير التنمية المحلية يعلن تبسيط إجراءات إستصدار تراخيص قطاع المحاجر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
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أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بتبسيط الإجراءات اللازمة لإستصدار التراخيص الخاصة بالمستثمرين فى قطاع المحاجر من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد فى كل محافظة ممثلاً بعضو مفوض عن الجهات المعنية بالتراخيص لسرعة إنهاء الموافقات اللازمة تيسيراً على المستثمرين.

وأوضح أنه تم تعديل أسعار المواد المحجرية بما يتناسب مع الأسعار الحالية لزيادة موارد الدولة وإعداد نموذج عقد موحد على مستوى المحافظات يتفق مع قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية للتأكد من استيفاء ترخيصها وأنها تعمل فى إطار قانونى مع التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد حملات على المحاجر لحصر غير المرخص منها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه سيتم زيادة أوقات التفتيش على كافة الطرق للتأكد من أن السيارات التى تحمل المواد المحجرية من محاجر مرخصة و التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحظر تصدير الخامات المحجرية على صورتها الأولى والتى لها قيمة استراتيجية إلا فى حال عمل قيمة مضافة لها أو إقامة مشروعات صناعية عليها .

وأضاف الوزير أنه تم إقامة 4 مصانع لكربونات الكالسيوم فى محافظة المنيا برأسمال 875 مليون جنيه واستخدامها فى الأغراض الطبية والأغراض المختلفة للقضاء على ظاهرة انتاج طوب البناء الأبيض من هذه الخامة حفاظاً على موارد الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

 

 


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