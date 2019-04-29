وزير التعليم العالى يستعرض تقريراً حول تنظيم معهد تيودور بلهارس لمؤتمر علمى

كتب وائل ربيعى

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتورة وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث، حول تنظيم قسم أبحاث الميكروسكوب الإلكترونى بالمعهد مؤتمر بعنوان "الميكروسكوب الإلكترونى وورشة العمل 2019"، بحضور نخبة من الأساتذة المتخصصين فى مجال الميكروسكوب الإلكترونى فى تخصصات الطب والزراعة والعلوم والفيزياء والهندسة من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المصرية والأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه الذى ينظم فى مجال الميكروسكوب الإلكترونى، حيث ناقش التطورات الحديثة في مجال الميكروسكوب الإلكترونى واستخداماته في البحث والتشخيص؛ بهدف تبادل الخبرات وتحديث وتحسين التطبيق التشخيصي للأمراض، وتعريف المواطنين بما يقدمه البحث العلمى لتحسين الخدمة التشخيصية للأمراض، ودراسات الجسيمات متناهية الصغر التى تدخل فى صناعات كثيرة.

وأشارت الدكتورة وفاء قنديل إلى أنه على هامش فعاليات المؤتمر تم تنظيم ورشة عمل لمدة يومين بمقر المعهد شارك فيها عدد من الباحثين الأفارقة فى مجال البحوث الباثولوجية.

شارك فى فعاليات المؤتمر عدد من الأساتذة والمتخصصين فى مجال الميكروسكوب الإلكترونى من بعض الدول الأجنبية مثل أمريكا وبولندا وقبرص وهولندا، بالإضافة إلى العديد من الجامعات والمعاهد البحثية المصرية منها: جامعات عين شمس، والقاهرة، والزقازيق، وطنطا، والمنوفية، والمنصورة، وأسيوط، والأزهر، وقنا، والسويس، والجامعة البريطانية بمصر، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمركز القومى للبحوث، ومعهد بحوث أمراض العيون، ومعهد بحوث وتطوير الفلزات، ومعهد بحوث البترول، وجامعة السلطان قابوس بعمان.