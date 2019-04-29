وزير التجارة والصناعة يبحث مع كبريات شركات الغزل الصينية الاستثمار فى مصر

كتب إسلام سعيد

اختتم المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة زيارته للعاصمة الصينية بكين ضمن الوفد المصرى المشارك فى قمة "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" والتى انعقدت خلال يومى 26 و27 أبريل الجارى بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى وزعماء ورؤساء حكومات نحو 37 دولة.

وعقد الوزير فى ختام زيارته عدداً من اللقاءات المكثفة مع كبريات الشركات الصينية العاملة فى مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمهتمة بالاستثمار فى السوق المصرى ، حيث شملت اللقاءات لقاءً مع ممثلى شركة هاندا الصينية المتخصصة فى صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، وقد تم بحث خطة الشركة لتوجيه استثماراتها للسوق المصرى خلال الفترة المقبلة.

ولفت نصار إلى أن الشركة تدرس حالياً إنشاء مصنع فى منطقة الشرق الأوسط وتم بالفعل اختيار مصر لتكون مركزاً لإنشاء هذا المصنع والذى سيغطى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتبلغ مساحته 250 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن الخطة الاستثمارية للشركة ترتكز على 3 مراحل بحيث تتناول المرحلة الأولى إنشاء مصنع للملابس الجاهزة يستوعب ألف إلى ألفين عامل ويضم أحدث ماكينات صناعة الملابس المتطورة والحديثة وذلك خلال عام، وتتناول المرحلة الثانية إنشاء مصنع صباغة خلال 3-4 سنوات بطاقة إنتاجية تبلغ 5 آلاف طن مترى ويوظف 3 آلاف عامل مع التركيز على مجالات البحوث وتطوير الإنتاج، فيما تركز المرحلة الثالثة على زيادة الطاقة الإنتاجية من 5 إلى 10 آلاف طن متري.

وأضاف أن الشركة تستهدف بالإضافة إلى البيع فى السوق المحلى تصدير منتجاتها للأسواق الأوروبية والأمريكية والعربية والإفريقية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية للمنتجات المصرية مع هذه الدول.

وقال الوزير إن الحكومة تولى أهمية بالغة لتنمية وتطوير قطاع الملابس الجاهزة حيث تتمتع مصر بميزات تنافسية عالية فى إنتاج الملابس بالإضافة إلى قدرتها على التصدير لعدد من دول العالم وفق معايير الجودة الدولية، مشيراً إلى أن مصر ترحب بكافة الاستثمارات الأجنبية الجادة التى تصب فى صالح كل من الاقتصاد المصرى والشركات الأجنبية.

وأوضح أن هناك وفرة فى الأراضى الصناعية المتاحة لاستقبال الاستثمارات فى هذا المجال الواعد أهمها مدينة السادات ومنطقة شمال غرب خليج السويس وبورسعيد حيث اقترح الوزير إيفاد الشركة وفداً فنياً لزيارة هذه المناطق وتحديد أفضلها بالنسبة لقدرات الشركة وطبيعة عملها، مشيراً إلى أن قيام الحكومة بإنشاء عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية مؤخراً ساهم فى تيسير العقبات التى قد تواجه المستثمرين فيما يخص توفير الطاقة الكهربائية حيث أصبحت مصر الأن تتمتع بفائض كبير فى الطاقة الكهربائية.

وأوضح مسئولوا شركة هاندا أن الشركة تعد إحدى كبريات الشركات الصينية العاملة فى مجال المنسوجات والملابس الجاهزة منذ عام 1995 وتمتلك عدد من المصانع التى تغطى كافة مراحل صناعة الملابس الجاهزة من انتاج الغزول إلى انتاج الملابس الجاهزة لعدد كبير من الماركات العالمية.

يُذكر أن وفداً فنياً من الشركة قد قام بزيارة مصر خلال الشهر الماضى حيث زار عدد من المصانع المصرية فى مجال الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات، وأثنى على تقدم هذه الصناعة فى مصر من حيث وجود ماكينات متطورة وأيدى عاملة ماهرة.

هذا وعقد الوزير أيضاً جلسة مباحثات مع رئيس مجلس إدارة شركة مان كاى الصينية المسؤولة عن إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة للغزل والنسيج بالسادات حيث تناولت الجلسة أخر التطورات الخاصة بإنشاء وتسويق المنطقة.

وقال الوزير إن الشركة قامت بتسويق عدد كبير من المصانع بالمنطقة الصناعية وسيتم حتى نهاية العام الجارى شحن الماكينات الخاصة بحوالى 140 مصنعا، حيث تضمنت الشركات التى تم الاتفاق معها شركة مكوسا والتى تعد أحد أهم موردى البنطلون الجينز للولايات المتحدة الأمريكية والتى تورد من خلال التعاقد مع مصانع صينية ما يقرب من 50 مليون قطعة سنوياً لعدد من المتاجر الشهيرة بالولايات المتحدة.

وأضاف أن شركة مان كاى تقوم حالياً بالتفاوض مع المصانع الصينية التى تنتج البنطلون الجينز لنقل استثماراتها للمنطقة الصناعية مان كاى والاستفادة من انخفاض تكلفة العمالة وكذا الإعفاءات الجمركية التى تحصل عليها مصر من خلال اتفاقية الكويز، حيث من المتوقع أن يتم نقل بعض هذه المصانع خلال العام الجاري.

ولفت نصار إلى أن الشركات التى تم الاتفاق معها تضمنت أيضاً شركة وانزو جروب الصينية والتى تعتبر إحدى أهم منتجى الغزل والنسيج بالصين وتقوم بإنتاج 600 مليون متر قماش سنوياً، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة على نقل أحد مصانعها إلى المنطقة الصناعية مان كاى للاستفادة كذلك من انخفاض تكلفة الإنتاج فى مصر، حيث ستقوم الشركة بتوريد الغزل لمصانع الملابس العاملة بالمنطقة ومن المتوقع أن يتم النقل قبل نهاية العام الجاري.