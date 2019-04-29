وزير الإسكان: تنفيذ 7656 وحدة سكنية بـ"الإسكان الاجتماعى" بمدينة سوهاج الجديدة

كتب أحمد حسن

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم تنفيذ 7656 وحدة سكنية (319 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمدينة سوهاج الجديدة، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3744 وحدة (156 عمارة)، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 1340 وحدة (67 عمارة) بنموذج البندق، وتم طرحها بمحور الإيجار.

وقال المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة: جارٍ تنفيذ مستشفى تعلیمي جامعي بمنطقة الجامعات والمعاھد، ومستشفى الأطفال 263 سريراً بالتعاون مع (جمعیة الأورمان) بمنطقة مركز المدینة، بجانب الانتهاء من تنفيذ 52 مشروعاً خدمياً، وتشمل (مدارس – حضانات – مسجد – مكتب برید – مبنى الإسعاف – نادى الطفل – أسواق تجارية – ملاعب ثلاثية – مركز صحى حضرى – نقطة الشرطة والإطفاء – وحدات صحية).