وزير الأوقاف يفتتح مسجد أحمد عرابى القديم بالشرقية غدا

كتب – إسماعيل رفعت

يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مسجد أحمد عرابى القديم بقرية هرية رزنة مركز الزقازيق محافظة الشرقية، غدا الثلاثاء.

وتشهد الوزارة عدة فعاليات حيث التقى الدكتور أسامة الأزهرى، عضو المجلس الاستشارى التخصصى لرئيس الجمهورية للتنمية المجتمعية بالأئمة والواعظات المتدربين بأكاديمية الأوقاف الدولية ، بحضور الدكتور أشرف فهمى مدير عام التدريب، وألقى محاضرة علمية دعوية تضمنت بناء وصناعة العالم الأزهرى، وتاريخ الأزهر ومنهجه الأصيل ومحاوره الرصينة، وعلماء الأزهر الكبار قديمًا وحديثًا وأثرهم فى الحياة العلمية .