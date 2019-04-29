وزيرة السياحة تبحث مع شركة تسويق الكترونى آليات جديدة للترويج السياحى لمصر

(أ .ش . أ )

أكدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ، أن الوزارة تعمل على تحديث آليات الترويج السياحي لمصر، موضحة أن حملتها الترويجية تعتمد على استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتواكب المتغيرات المتلاحقة في هذا المجال، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على فتح أسواق سياحية جديدة لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم الإثنين ، بمسئولي شركة اكسبيديا "Expedia media Solutions" المتخصصة في مجال التسويق الألكتروني التابعة لمجموعة اكسبيديا، التي تعد من أكبر شركات السفر والحجز الألكتروني العالمية على الإنترنت، بحضور المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، لبحث سبل التعاون مع الشركة للترويج لمصر،وذلك خلال المشاركة في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي "ATM" التي تنعقد حاليا في دبي بالإمارات، وفقا لبيان لوزارة السياحة.

واستعرضت الوزيرة، المحاور الرئيسية الثلاثة للحملة الترويجية لمصر وهم المفهوم الترويجي الجديد "P2P/ People 2 People"،والترويج لكل منطقة جذب سياحي على حدة "Branding By Destination"، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبيرGEM" 2020"،كما تم مناقشة بعض مقترحات وسبل التعاون مع الشركة للترويج للمقاصد السياحية المصرية في الأسواق المختلفة.

وطلبت الوزيرة من مسئولي الشركة، إعداد دراسة عن الاتجاهات الحديثة للمسافرين والسائحين من عملائهم حول العالم، من حيث الفئات العمرية ذو الاهتمامات المختلفة وما يبحثون عنه في رحلاتهم .

من جانبهم، قام مسئولو الشركة، بتقديم عرض لأعمالهم الترويجية في عدد من الدول منها كوريا الشمالية ، كما تم الاتفاق علي تحديد موعد لمقابلة مسئولي الشركة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية للاستماع إلى أراء ومقترحات القطاع الخاص فيما يخص الترويج لمصر في الخارج.