وزيرة السياحة: افتتاح المتحف المصرى الكبير فى الربع الأخير من عام 2020

كتبت آمال رسلان

عقدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة، عددا من اللقاءات الإعلامية خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM، الذي ينعقد حاليا في دبي، وتستمر خلال الفترة من 28 إبريل الجارى وحتى 1 مايو المقبل، ومنها لقاء مع قناة Dubai one الانجليزية احدى قنوات مؤسسة دبي للإعلام.

وخلال اللقاء أعربت الوزيرة، عن سعادتها بالمشاركة في ملتقى سوق السفر العربي ATM هذا العام، مشيرة الى أن حصول مصر على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" هذا العام والتى قدمها المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ، وذلك تقديرا لجهود مصر في تعزيز قطاع السياحة ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، بالاضافة الى الجهود المبذولة فى القطاع الأمنى الذي وضعته الحكومة المصرية على رأس أولوياتها ، مؤكدة أن مجلس السياحة والسفر العالمى WTTC أوضح أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية قد ساعد فى زيادة السياحة بمعدل 16.5٪ وهو 4 أضعاف متوسط النمو العالمي وهو 3.9٪.

وفِي سؤال عن دور المرأة في مصر خاصة مع تولي امرأة وزارة السياحة لأول مرة في الحكومة المصرية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط ، على الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية للمرأة، وأن القيادة السياسية في مصر تؤمن بدور المرأة، مشيرة الى وجود 8 وزيرات في الحكومة يتولين حقائب وزارية هامة.

كما أكدت الوزيرة ،على اهتمام وزارة السياحة بزيادة أعداد الإناث العاملات بالقطاع ، مشيرة الى أن الوزارة تتعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن خاصة في مجال التدريب وتوفير بيئة عمل ملائمة لها ، وأوضحت أن تمكين المرأة من المحاور الأساسية لبرنامج الاصلاح الهيكلي الذى أطلقته وزارة السياحة لتطوير القطاع، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وعن المتحف المصري الكبير ، أشارت الوزيرة الى افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020، وقالت أن افتتاح المتحف هو احد المحاور الرئيسيّة للحملة الترويجية الدولية لمصر GEM 2020، وان الوزارة خصصت جزء عن المتحف الكبير في الجناح المصري هذا العام في ملتقى سوق السفر العربي ATM.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط ، الى التحسن الملحوظ الذي شهدته مؤشرات السياحة الوافدة الى مصر خلال عامي 2017 و2018، و المؤشرات الإيجابية المتوقعة خلال العام الحالي، لافتة الى توافد السائحين الى مصر من مختلف الدول، مؤكدة على أهمية السوق العربي كأحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأشاد المذيع Gregory Fairlie كبير المذيعين بقناة Dubai One - في تغريدة له على موقع انستجرام - بلقائه التليفزيونى الذى أجراه مع الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة على هامش مشاركتها في ملتقى سوق السفر العربى ATM، واصفا إياه بأنه " لقاء رائع مع وزيرة السياحة التي تعتبر أول امرأة تتولى مسئولية هذا القطاع الهام والحيوى للغاية ".،

وتحدث في تغريدته عن مصر قائلا " أن مصر هي أول بلد زاره وعمره 17 عامًا وكانت السبب في انتقاله الى الشرق الأوسط منذ سنوات عديدة ".