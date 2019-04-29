واشنطن بوست: ترامب أدلى بأكثر من 10 آلاف من المزاعم الخاطئة والمضللة منذ تنصيبه

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أدلى بمزاعم خاطئة أو مضللة بلغ عددها حوالى 10 آلاف منذ توليه الحكم، بحسب تحليلها.

وقالت الصحيفة إن الأمر استغرق من ترامب 601 يوما للوصول إلى رقم 5 آلاف من المزاعم الخاطئة والمضللة، وفقا لقاعدة بيانات الصحيفة وتدقيقها فيما يقوله ترامب بمتوسط ثمانية مزاعم فى اليوم.

لكن فى 27 إبريل، وبعد 226 يوما، تجاوز الرئيس حاجز العشرة آلاف، بمتوسط 23 زعما فى اليوم خلال هذه الفترة التى بلغت سبعة أشهر، وشملت العديد من المسيرات التى عقدها قبل الانتخابات النصفية والإغلاق الحكومى الجزئى بسبب الجدار الحدودى، وأيضا إصدار المحقق الخاص روبرت مولر تحقيقه الخاص بالتدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية.

وتوضح الصحيفة أن الرقم بدا غير محتمل عندما بدأت هذا المشروع فى مراجعة تصريحات الرئيس خلال المائة يوم الأولى له فى الحكم، حيث كان يدلى بأقل من 5 مزاعم فى اليوم، بما يعنى حوالى 7 آلاف من المزاعم خلال فترة رئاسته بأكملها على أربع سنوات، إلا أن تسونامى الأكاذيب كما تسميه الصحيفة ظل يكبر ويكبر.

وحتى 27 إبريل، المسيرة التى عقدها ترامب فى جرين باى بويسكونسن، بلغت المزاعم الخاطئة والمضللة لترامب وفقا لقاعدة بيانات الصحيفة 10.111 فى 828 يوم.