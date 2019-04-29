video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

هذه مصر الحقيقية..رسالة سائح صيني لأسرته بعد أول زيارة لأم الدنيا

الإثنين، 29 أبريل 2019 02:44 م
هذه مصر الحقيقية..رسالة سائح صيني لأسرته بعد أول زيارة لأم الدنيا الأسرة الصينية مع الزميلة دينا الحسيني
كتبت: دينا الحسيني
إضافة تعليق

جذبت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي الصين للمشاركة في قمة الحزام والطريق السياحة الصينية إلي مصر، وفي أول رد فعل سريع نجحت الزيارة في تصحيح الصورة الذهنية عن مصر لدي السائح الصيني .

 

وفي واحدة من هذه الزيارات لإحدى الأسر الصينية في أول زيارة لمصر كانت المفاجأة بالنسبة لهم، حيث قاموا بجولة للعديد من الأماكن السياحية والعامة بالقاهرة والجيزة استمرت عدة أيام، وخلال هذه الزيارة دونت الأسرة الصينية انطباعها عن مصر والمعالم السياحية والأثرية .

"دوت مصر" التقت Vincent  وزوجتة lucia  أثناء تجولهما بشوارع الجيزة.. وقال السائح الصيني: أعمل في مجال الثقافة وحينما شاهدت الدعاية الكبيرة بالصين عن حضور الرئيس المصري للمشاركة في قمة الحزام والطريق فكرت في السفر إلي القاهرة لمشاهدة مصر علي الطبيعة .

903206c5-bcc5-4cdc-919a-e8796e5e9b36 (1)

 

وأوضح: معلوماتي عن مصر لا تتعدي إلا ما كنت أطالعه في الصحف من أخبار حول مجريات الأحداث سياسيا واقتصاديا وأمنيا بمصر، وكذلك المناسبات كمؤتمر شباب العالم وكنت أتمني أن أكون أحد المشاركين، فقررت اكتشاف مصر على الطبيعة.

 

واستكمل: حينما وصلت إلى مطار القاهرة وتجولت بالشوارع.. كنت أظن أنني سأشاهد بقايا حروب.. مباني قديمة متهالكة وطرقا تملؤها القمامة وتلال الرمال وحطام المنازل، لكنني انبهرت بما شاهدت.. شوارع نظيفة ومباني متناسقة، قائلاً: أعلم أن مصر تعرضت لثورتين خلال فترة قصيرة.. الأولي منها دمرت منشآت حيوية بالدولة، فكيف استطاع رئيسها الحالى في فترة حكمه القصرة أن يعيد لمصر رونقها ويجعلها بهذا الشكل .

0fb24e5e-8dd3-4618-b918-c5c0705b69ab
 

وأشار إلى أنه قام وزوجته بتصوير الحياة على الطبيعة في مصر ونقلها إلى أسرته وأصدقائه بالصين عبر صفحته الشخصية على "الفيس بوك" وصفحته الرسمية على تويتر تحت عنوان "هذه مصر الحقيقية" موجها الدعوة لكل فرد صيني القيام بجولة سياحية إلى مصر وسينبهر بما سيراه أمام عينيه .

واختتم السائح الصيني وزوجته أنهما زارا المتاحف الإسلامية والقبطية والأهرامات وسيتوجها لزيارة الأقصر، وسيدونا من هناك تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة التي أبهرت الشعوب .

 


إضافة تعليق

سائح صيني




لا تفوتك
إقبال على حدائق القاهرة والجيزة فى شم النسيم..ودخول حديقة البانوراما مجانا

إقبال على حدائق القاهرة والجيزة فى شم النسيم..ودخول حديقة البانوراما مجانا

خطوة بخطوة ..كيف تحجز قطعة أرض " أون لاين" ؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز قطعة أرض " أون لاين" ؟

غدا.. 30 مليون عامل يحتفلون بعيدهم.. الاحتفالية يحضرها الرئيس بالإسكندرية.. "الاتحاد العام للنقابات": السيسى سيكرم 10 من قدامى النقابيين بمنحهم نوط العمل.. وتجهيز درع باسمهم لإهدائه للرئيس

غدا.. 30 مليون عامل يحتفلون بعيدهم.. الاحتفالية يحضرها الرئيس بالإسكندرية.. "الاتحاد العام للنقابات": السيسى سيكرم 10 من قدامى النقابيين بمنحهم نوط العمل.. وتجهيز درع باسمهم لإهدائه للرئيس

التنظيمات السرية.. تاريخ طويل من الغرف المظلمة داخل لندن..الحكومة تصنف "العمل الوطنى" النازية كمنظمة إرهابية يمينية وتحظرها فى 2016 وتفشل فى اجتثاث خطرها .. يروجون لـ"بريطانيا بيضاء" واستهداف اليهود والأقليات

التنظيمات السرية.. تاريخ طويل من الغرف المظلمة داخل لندن..الحكومة تصنف "العمل الوطنى" النازية كمنظمة إرهابية يمينية وتحظرها فى 2016 وتفشل فى اجتثاث خطرها .. يروجون لـ"بريطانيا بيضاء" واستهداف اليهود والأقليات

الهلال ضد التعاون فى لقاء رد الاعتبار بالدوري السعودي

الهلال ضد التعاون فى لقاء رد الاعتبار بالدوري السعودي

لصيف مميز.. تعرفى على موضة أحذية صيف 2019

لصيف مميز.. تعرفى على موضة أحذية صيف 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة