نيابة شبرا الخيمة تصرح بتشريح جثة مجهولة للتعرف على هويتها ودفنها

القليوبية - نيفين طه

أمر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار خالد الأتربى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بإحالة جثة متوفى للطب الشرعى لبيان سبب الوفاة ومعرفة هويته والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكان اللواء رضا طبلية مدير الأمن، تلقى إخطارا من العقيد اسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لشخص ملقاه أمام مسجد بعزبة عزيز بدائرة القسم.

وبالفحص تبين أن الجثة لشخص بالعقد الرابع من عمره مجهول الهوية ليس لديه أى أوراق تثبت شخصيته، وبالجثة بها طلق نارى خرطوش بالصدر.

وتبين للعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، من خلال مراجعة الكاميرات أنه أثناء صلاة المغرب، مرت من أمام المسجد سيارة ملاكى ماركة فيرنا ألقت جثة وفرت هاربة، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث.