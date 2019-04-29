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نشاط فى حركة السفن والبضائع والشاحنات بميناء الإسكندرية تزامنا بإحتفالات شم النسيم

الإثنين، 29 أبريل 2019 01:52 م
نشاط فى حركة السفن والبضائع والشاحنات بميناء الإسكندرية تزامنا بإحتفالات شم النسيم ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن الميناء يشهد نشاطا فى حركة العمل اليوم الإثنين، حيث تواجد بالميناء 142 سفينة، تراكى، وعلى الأرصفة 39 سفينة جار تفريغهم منهم 6 سفن قمح هى "سى انجل"، و"كورينا"، و"أورناك" ، و "أودسيز" ، و "سى جورني" ، و "امار جليفادا" قادمة من أمريكا وروسيا وأوكرانيا وعلى متنهم 314 ألف طن قمح، ومنهم السفينة "هيستيريا كراون" قادمة من روسيا وعلى متنها 30 ألف طن سولار، والسفينتين "ماى لاما" ، و"هارفيت مون" قادمتين من فرنسا وأوكرانيا وعلى متنهما 69 ألف طن ذرة ، وتواجد بالمخطاف الخارجى 27 سفينة ، وفى منطقة المخطاف الداخلى يجرى تفريغ 13 سفينة محملة بشحنات فحم ، وقمح ، وخشب .

وأضاف الغندور أن الميناء شهد أيضا نشاطا فى حركة القطارات والشاحنات والبارجات النهرية، حيث خرج من الميناء 3 قطارات محملة بـ 4500 طن قمح متجهين إلى المطاحن فى كفر الشيخ وشبرا، وقطار محمل بـ 1300 طن فحم متجه إلى التبين، وخرج من الهاويس المالح 4 بارجات نهرية محملة بـ 4500 طن سيلاج ، كما تم دخول وخروج 10237 شاحنة عامة من والى الميناء ، وبلغ مخزون الغلال بالميناء 887 ألف طن منهم 487 ألف طن قمح .

هذا وقد وجه اللواء بحرى مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء، الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والى الميناء بشكل آمن ، كما وجهة عطية التهنئة للعاملين بالميناء من الأقباط بمناسبة عيد القيامه المجيد.

 

 

 

 


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