نائب رئيس وزراء أوغندا يشيد بدور مصر العربى والإفريقى

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أشاد الدكتور علي كيروندا نائب رئيس الوزراء الأوغندي، بدور مصر ومكانتها المتميزة على الصعيدين العربي والإفريقي ودعمها لقضايا إفريقيا؛ مما أهلها لقيادة القارة وترؤسها للاتحاد الإفريقي.

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، عقب انتهاء مؤتمر المجتمعات المسلمة بالعاصمة الأوغندية كمبالا، والذي نظمه المجلس بمشاركة 100 منظمة من 30 دولة.

ورحب نائب رئيس وزراء أوغندا بدعوة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لزيارة مصر، معلنا أنه سيزور القاهرة نهاية شهر يوليو القادم، للمشاركة في الدورة المكثفة للأئمة الأفارقة في أكاديمية الأوقاف.

من جانبه، أكد الدكتور البشاري لنائب رئيس الوزراء الأوغندي، أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم الإسلامي وإفريقيا، لافتًا إلى أن هناك دولا تمول الإرهاب وترعاه وتروج له إعلاميا قائلا "نريد إفريقيا محصنة.. والأزهر الشريف صمام أمان لنا كمجتمعات مسلمة ووزارة الأوقاف المصرية تلعب دورا كبيرا في تجديد الخطاب الديني وتعقد دورات لإعداد الأئمة والخطباء".