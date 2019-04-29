ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط - عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و 11 سفينة بضائع عامة، بينما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 10 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة ، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، بياناً أعلن فيه مغادرة قطاران بحمولة إجمالية 2628 طن قمح، فى حين غادر الميناء 72 سيارة نقل محملة بـ 3633 طن قمح، وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 160557 طنا بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 39357 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 7100 طن يوريا و 150 طن ألواح جبس و 2300 طن رمل و 266 طن حجر كوارتز و 1105 طن علف بنجر.