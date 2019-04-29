وأضاف بيسكوف في تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن العديد من البنوك الصينية والكيانات الاقتصادية تلتزم الحذر إزاء القيود التي تستغلها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، لكن ذلك لا يعني أنهم يدعمون تلك العقوبات.

وأشار بيسكوف إلى أن العلاقات الروسية-الصينية تحتاج بعض الوقت لتتطور، موضحا أن التجارة بين البلدين تقدر حاليا بنحو 100 مليار دولار أمريكي، وهو ما لم يكن مُتخيل منذ 10 سنوات.

وأكد المسئول الروسي أن حجم التجارة بين البلدين أفضل دليل على أن الوضع يجني زخما وأن نمو التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين مثمر.

وقال "إن الولايات المتحدة تستخدم العقوبات لصالح مصالحها سعيا لضمان مزايا لاقتصادها الخاص ".