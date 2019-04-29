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موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. إقبال على حدائق القاهرة والجيزة فى شم النسيم

الإثنين، 29 أبريل 2019 01:01 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. إقبال على حدائق القاهرة والجيزة فى شم النسيم
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نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها الإقبال الكبير من المواطنين حدائق القاهرة والجيزة فى شم النسيم

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

إقبال على حدائق القاهرة والجيزة فى شم النسيم..ودخول حديقة البانوراما مجانا

فتحت حدائق القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، أبوابها لاستقبال زوارها، احتفالا بشم النسيم وعيد الربيع، حيث شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين الذين اصطحبوا أطفالهم لقضاء اليوم وسط الأشجار

 

صور.. محافظ القاهرة يتفقد مرسى ماسبيرو النهرى ويطمئن على عوامل الأمان بالأتوبيسات

تفقد منذ قليل، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مرسى الأتوبيس النهرى، بمحطة ماسبيرو، للإطمئنان على توفير سبل الراحة للمواطنين وتوافر عوامل الأمن والأمان بالأتوبيسات النهرية.

 

نقابة المهندسين تعلن وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة 5 سنوات

أكدت النقابة العامة للمهندسين، أن مجلس النقابة الحالى منذ أن تولى المسؤلية، لم يدخر جهدا فى ملف التعليم الهندسى إلا وبذله "خاصة أنه تسلم هذا الملف الهام دون أن يتم اتخاذ أى خطوة ملموسة فيه من قبل، بدليل أن هناك طلاب التحقوا ببعض المعاهد الخاصة بمجموع 62% حتى العام قبل الماضى.

 

القوى العاملة: الأربعاء المقبل إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن بعد غد الأربعاء، الموافق أول مايو "عيد العمال"، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

 

الأرصاد: غدا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا .

 

النقل العام تدفع بـ 140 أتوبيس لخدمة الحدائق.. ورحلات نهرية للقناطر الخيرية

أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة دفعت باتوبيسات "خدمة خاصة"، لخدمة الحدائق العامة والمتنزهات فئة 5 جنيه، بمناسبة عيد الربيع

 

تعزيزات أمنية بمحيط الحدائق والمتنزهات والميادين لتأمين احتفالات شم النسيم

عززت الأجهزة الأمنية من تواجدها في الشوارع والميادين العامة وبمحيط الحدائق والمتنزهات لتأمين احتفالات المصريين بشم النسيم.


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شم النسيم

صور شم النسيم

بيض شم النسيم

عيد الربيع

أعياد الربيع




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