مقتل 5 جنود وفقد 30 آخرين فى الهجوم على قاعدة عسكرية شمال نيجيريا

أبوجا(أ ش أ)

أفادت مصادر عسكرية فى نيجيريا - لم تفصح عن هويتها - بأن خمسة جنود قتلوا، واعتبار ثلاثين آخرين فى عداد المفقودين - وذلك بعد مرور ثلاثة أيام على هجوم نفذه متطرفون من جماعة "بوكو حرام" استهدف قاعدة عسكرية فى شمال شرق نيجيريا.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الاثنين، نقلا عن المصادر العسكرية، أن عناصر من الفصيل، سيطر على قاعدة "مرارابار كيمبا" شرق ولاية "بورنو" على بعد 135 كيلومترا من "مايدوجورى" حيث استولى المتمردون على أسلحة قبل أن ينسحبوا.

ومن جانبه، صرح ضابط - لم يفصح عن هويته - بأنه تم العثور على جثث خمسة جنود، وأن فرق الإنقاذ لازالت تبحث عن ثلاثين جنديا مفقودين منذ الهجوم.

وأكد ضابط ثان أن الجيش النيجيرى لا يزال يأمل فى العثور على العسكريين المفقودين.. مشيرا إلى أن هناك آمالا كبيرة فى العثور على الجنود المفقودين أو أن يعودوا إلى القاعدة.

ولم يعلق الجيش النيجيرى رسميا على الحادث.

ووفقا للمعلومات - التى جمعتها مصادر عسكرية يوم السبت الماضى، وصل المهاجمون على متن نحو 12 شاحنة "بيك-آب" مجهزة برشاشات ثقيلة، وأنه كانت بحوزتهم أيضا ثلاث ناقلات جنود مدرعة مسروقة من قوات الأمن، وبرفقتهم مجموعة من المقاتلين على الدراجات النارية.

وأضافت أنه بعد تبادل كثيف لإطلاق النار، لم يتمكن الجنود من صد هذا الهجوم وتفرق بعضهم للإفلات من المسلحين.