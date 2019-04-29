video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 04:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 5 جنود وفقد 30 آخرين فى الهجوم على قاعدة عسكرية شمال نيجيريا

الإثنين، 29 أبريل 2019 02:47 م
مقتل 5 جنود وفقد 30 آخرين فى الهجوم على قاعدة عسكرية شمال نيجيريا الشرطة النيجيرية ـ صورة أرشيفية
أبوجا(أ ش أ)
إضافة تعليق

أفادت مصادر عسكرية فى نيجيريا - لم تفصح عن هويتها - بأن خمسة جنود قتلوا، واعتبار ثلاثين آخرين فى عداد المفقودين - وذلك بعد مرور ثلاثة أيام على هجوم نفذه متطرفون من جماعة "بوكو حرام" استهدف قاعدة عسكرية فى شمال شرق نيجيريا.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الاثنين، نقلا عن المصادر العسكرية، أن عناصر من الفصيل، سيطر على قاعدة "مرارابار كيمبا" شرق ولاية "بورنو" على بعد 135 كيلومترا من "مايدوجورى" حيث استولى المتمردون على أسلحة قبل أن ينسحبوا.

ومن جانبه، صرح ضابط - لم يفصح عن هويته - بأنه تم العثور على جثث خمسة جنود، وأن فرق الإنقاذ لازالت تبحث عن ثلاثين جنديا مفقودين منذ الهجوم.

وأكد ضابط ثان أن الجيش النيجيرى لا يزال يأمل فى العثور على العسكريين المفقودين.. مشيرا إلى أن هناك آمالا كبيرة فى العثور على الجنود المفقودين أو أن يعودوا إلى القاعدة.

ولم يعلق الجيش النيجيرى رسميا على الحادث.

ووفقا للمعلومات - التى جمعتها مصادر عسكرية يوم السبت الماضى، وصل المهاجمون على متن نحو 12 شاحنة "بيك-آب" مجهزة برشاشات ثقيلة، وأنه كانت بحوزتهم أيضا ثلاث ناقلات جنود مدرعة مسروقة من قوات الأمن، وبرفقتهم مجموعة من المقاتلين على الدراجات النارية.

وأضافت أنه بعد تبادل كثيف لإطلاق النار، لم يتمكن الجنود من صد هذا الهجوم وتفرق بعضهم للإفلات من المسلحين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خطف عاملين أجنبيين بمنطقة دلتا النيجر فى نيجيريا

نيجيريا

بوكو حرام

الهجوم على قاعده عسكريه فى نيجيريا

اخبار نيجيريا




لا تفوتك
وزيرة الصحة: الانتهاء من مسح 52 مليون و400 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة"

وزيرة الصحة: الانتهاء من مسح 52 مليون و400 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة"

10 وصايا أمنية لوقاية الفتيات من التحرش فى شم النسيم.. تعرف عليها

10 وصايا أمنية لوقاية الفتيات من التحرش فى شم النسيم.. تعرف عليها

"الإخوان" تدشن حسابات على مواقع التواصل للتحريض ضد مصر.. تسريب صوتى لعنصر إخوانى: نستطيع تمويل 100 ألف شخص مقابل نشر العنف عبر السوشيال ميديا بمرتبات شهرية.. وخبراء: الجماعة تتلقى الدعم من أجهزة دولية

"الإخوان" تدشن حسابات على مواقع التواصل للتحريض ضد مصر.. تسريب صوتى لعنصر إخوانى: نستطيع تمويل 100 ألف شخص مقابل نشر العنف عبر السوشيال ميديا بمرتبات شهرية.. وخبراء: الجماعة تتلقى الدعم من أجهزة دولية

محمد صلاح وميسي فى صدام "ملوك التهديف" بـ"كامب نو".. الفرعون ملك الهدافين بالدورى الإنجليزى.. البرغوث يتفوق على نجوم الليجا.. وحلم دورى أبطال أوروبا يداعب نجمى ليفربول وبرشلونة فى موسم استثنائى

محمد صلاح وميسي فى صدام "ملوك التهديف" بـ"كامب نو".. الفرعون ملك الهدافين بالدورى الإنجليزى.. البرغوث يتفوق على نجوم الليجا.. وحلم دورى أبطال أوروبا يداعب نجمى ليفربول وبرشلونة فى موسم استثنائى

نقابة المهندسين تعلن وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة 5 سنوات

نقابة المهندسين تعلن وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة 5 سنوات

الصحة تعلن إعدام 12 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة.. وإغلاق 419 منشأة مخالفة

الصحة تعلن إعدام 12 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة.. وإغلاق 419 منشأة مخالفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة