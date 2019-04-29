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مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية حتى الأحد المقبل

الإثنين، 29 أبريل 2019 08:24 م
مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية حتى الأحد المقبل عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب – أحمد يعقوب
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قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه نظرًا للأعياد والإجازات الرسمية خلال هذه الفترة، فقد تقرر السماح لممولى ضريبة الدخل من الأشخاص الاعتبارية بتقديم إقرارتهم الضريبية السنوية عن ضريبه الدخل عن عام 2018، ومسجلين ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية عن ضريبة القيمة المضافة عن شهر فبراير 2019 بتاريخ 30 أبريل حتى يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019.
 
وأكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذا بشرط سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبى بحد أقصى يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019، وذلك رغبة من مصلحة الضرائب فى التيسير على الممولين وإزالة كافة الصعوبات التى تواجههم.
 
 

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مصلحة الضرائب

تقديم الإقرارات الضريبية

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