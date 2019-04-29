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مصرع 4 شباب غرقا فى حوادث متفرقة بالدقهلية أثناء الاستحمام بالترع

الإثنين، 29 أبريل 2019 05:34 م
مصرع 4 شباب غرقا فى حوادث متفرقة بالدقهلية أثناء الاستحمام بالترع حادث غرق - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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لقى أربعة شباب مصرعه غرقا فى حوادث متفرقة بمحافظة الدقهلية، أثناء الاستحمام داخل الترع هروبا من حرارة الجو.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود عدة بلاغات بوقوع حالات غرق داخل الترع بنطاق المحافظة حال قيامهم الهروب من حرارة الجو.

حيث تبلغ لمركز شرطة طلخا بوجود غريق أمام محطة مياة ميت عنتر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال جثمان وتبين أنه لشاب يدعى سعد محمد محمود 21 سنة من قرية ميت عنتر التابعة للوحدة المحلية بديسط، وتم انتشال الجثمان ونقله لمشرحة المستشفى الدولى.

كما تم انتشال جثمان مصطفى رضا محمد 15 سنة  من قرية دموة التابعة لمركز دكرنس، بعد الغرق بالبحر الصغير من أمام القرية وتم تسليم الجثمان إلى ذويه وجارى استخراج تصريح الدفن.

كما لقى طالب مصرعه غرقا أمام مقابر قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس أثناء اللهو بمياة الترعة بالقرية، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثمان ونقله لمشرحة مستشفى بلقاس العام، كما لقي شاب مصرعه غرقا داخل ترعة البحر الصغير بناحية حي شرق المنصورة أثناء الاستحمام داخلها، بعد أن جرفة التيار، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثمان وتبين أنه يدعى محمد أمين السيد 18 سنة مقيم مركز ابنوب بمحافظة سوهاج، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى الدولى بالمنصورة.

وجارى تحرير محاضر بالوقائع وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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