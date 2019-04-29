مصرع وإصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

فريق المحافظات

لقى سائق مصرعه وأصيب 3 آخرين آثر انقلاب سيارة بالطريق الزراعى بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق أمام قرية أم قمص بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا.

وكان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، تلقى أخطارا من اللواء مجدى سالم مدير المباحث بحدوث حادث تصادم سيارة بالطريق الزراعى أمام قرية أم قمص التابعة لمركز ملوى.

وبإنتقال قوات الأمن برئاسة المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز، تبين أن السيارة برقم ( ن – ي – ب) 8943 ميكروباص قيادة حلمى رأفت حلمى إسماعيل 30 سنة، سائق ومقيم بندر ملوى ” متوفى” فيما أصيب كلا من محمد رمضان عبد الحميد عبد الغنى 30 سنة عربجى ومقيم بندر ملوى؛ ومصاب باشتباه كسر فى عظام الفك السفلى – عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن 65 سنة عامل ومقيم بندر ملوى؛ ومصاب باشتباه كسر بالساق تم نقل جثة الأول إلى مشرحة مستشفى ملوى العام والمصاب الثانى إلى مستشفى المنيا الجامعى والمصاب الثالث إلى مستشفى ملوى العام.