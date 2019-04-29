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مرور القاهرة يعزز من انتشار الخدمات والأوناش المرورية بكورنيش النيل والمراسى النيلية

الإثنين، 29 أبريل 2019 10:21 ص
مرور القاهرة يعزز من انتشار الخدمات والأوناش المرورية بكورنيش النيل والمراسى النيلية انتشار الخدمات المرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة 4 أوناش مرورية أعلى كوبرى أكتوبر منها أعلى مطلع بدوى ورمسيس وونشين بكوبرى 15 مايو وقصر النيل لمنع الانتظار الخاطئ وونشين بدور السينما فى وسط المدينة كما تم نشر سيارات إغاثة أعلى الطرق والشوارع الرئيسية للتحرك بمجرد رصد أى معوقات مرورية بالطرق وتنظيم حركة السيارات خلال عيد الربيع.

وتم تكثيف التواجد الأمنى على مناطق التجمعات الجماهيرية للتصدى لأى مخالفات مرورية بمحيط أماكن التجمعات، وسيتم التشديد على الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات أعلى الطرق بصفة دورية وفك أى زحام مرورى .

وعززت إدارة المرور من الخدمات المرورية بمناطق الكورنيش بمحيط المراسى النيلية منها مرسى ماسبيرو حيث تم نشر عدد كبير من الضباط والأمناء والأوناش مع تكثيف الخدمات بالكورنيش من شبرا للعلوى حتى حلوان وكذلك مناطق وسط المدينة ومحور المطار، ومناطق الحدائق العامة، والعمل على منع أية اختناقات مرورية تعوق حركة المرور.

 

 

 

 


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