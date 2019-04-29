مدير حديقة الحيوان: استقبلنا 70 ألف زائر حتى الآن

وائل ربيعى - تصوير أسامة طلعت

أكد اللواء محمد رجائى، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، أن الحديقة استقبلت حوالى 70 ألف زائر حتى الآن؛ تزامنا مع أعياد شم النسيم، مشيرا إلى أن الحديقة خصصت أماكن لجلوس أفراد العائلة وتناول الأطعمة التى اصطحبوها معا من منازلهم.

وأضاف رجائى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف ومرور القاهرة ومديرية أمن الجيزة، إذ يتواجد سيارتان إسعاف بالحديقة للتعامل مع أى حالات طارئة، مشيرا إلى أن مديرية أمن الجيزة تتولى تأمين الحديقة والزوار بشكل كامل.

وكانت حدائق للحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ومنها حديقة حيوان الجيزة والأسماك و7 حدائق إقليمية للحيوانات تشمل"حديقة الفيوم وبنى سويف والعريش وكفر الشيخ، والغربية والإسكندرية والشرقية"، رفعت حالة الطوارئ، لاستقبال زوار احتفالات الربيع وشم النسيم اليوم الاثنين.

ووضع مسئولى حديقة حيوان الجيزة، أكبر الحدائق، خطة لمواجهة الازدحام ومنع تكدس الزائرين، وزيادة عدد منافذ بيع التذاكر، ووضعت خطة كبيرة تتناسب مع الاعداد الكبيرة من جمهور الزائرين نظراً لأن حدائق الحيوان دائماً هى النجم الجاذب للزائرين فى الاعياد والمناسبات.

وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن حدائق الحيوان تستقبل زوار احتفالات شم النسيم، مؤكدة أنه تقرر فتح جميع منافذ بيع تذاكر الدخول منذ السابعة بعدد تسعة منافذ وزيادة أعداد العاملين ومنع إجازاتهم وتسهيل عملية دخول زوار الحديقة لمنع التكدس أمام أبواب الدخول، وتم التنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية الأمن ومرفق الإسعاف بالجيزة لمواجهة أى طارئ، وتوفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها، بالإضافة إلى زيادة البوابات الالكترونية وأجهزة لكشف المعادن حفاظاً على أمان الزوار.