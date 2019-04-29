محمود توفيق مهنئا وزير القوى العاملة بعيد العمال: الدولة تقدر سواعد العمال الفتية

كتب محمود عبد الراضي

بعث اللوء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة لمحمد سعفان "وزير القوى العاملة" بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال.

وجاء بالبرقية:" بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نُعرب لسيادتكم ولجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء عن أصدق التهانى وأطيب الأمنيات.. إن احتفالنا بتلك المناسبة فى كل عام يجسد تقدير الدولة المصرية لسواعد فتية وعقول أبية وجهود مضنية .. تواصل الأداء ليل نهار فى سبيل تكريس نهضة مصرية حقيقية فى شتى المناحى والمجالات.. حفظ الله مصرنا الغالية.. وسدد على طريق الحق خطى المخلصين من أبنائها ليكونوا كعهدنا بهم مشاعلاً للحق.. تبدد الظلمات بالعمل الجاد لدفع مسيرة التنمية الوطنية لمدارج الرخاء والرفعة والإزدهار وكل عام وأنتم بخير".

كما وجه وزير الداخلية برقية تهنئة لجبالى المراغى "رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"جاء بها:" بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال يسعدنى أن نبعث لكم وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء بأصدق عبارات التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات، ونحن نحتفل بتلك المناسبة نذكر بكل الفخر والإعتزاز قيمة العمل والإخلاص فى الأداء كركيزة للأمم نحو التنمية والتقدم والرخاء ونؤكد على إجلالنا لمكانة عمال مصر الذين وهبوا أنفسهم لأجل عزة ورفعة وطنهم فداء، عاشت مصر منارة تهدى الإنسانية لقيم الحضارة والنماء.. بوعد المولى جلت قدرته وعطاء المخلصين من أبنائها الشرفاء، وكل عام وأنتم بخير".