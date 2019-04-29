محكمة إماراتية تؤيد عقوبة السجن المؤبد بحق تركى فى قضية تتعلق بالإرهاب

رويترز

قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين، إن المحكمة الاتحادية العليا في الامارات أيدت عقوبة السجن المؤبد بحق مواطن تركي في قضية تتعلق بالإرهاب.

وقالت الوكالة الرسمية "أشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم قد نظم حملة موسعة عن طريق إنشاء حساب خاص باسمه على موقع فيسبوك باسم علي أوزتورك محمد دون الحصول على ترخيص رسمي، وقام من خلاله بالترويج لأفكار الجبهتين الارهابيتين (جبهة النصرة وأحرار الشام)وجمع أموال وتبرعات مالية نقدية لهما وإرسالها عن طريق مؤسسات مالية تعمل في الإمارات".