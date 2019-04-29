محافظ قنا والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار يبحثان دعم الاستثمار بالمنطقة الحرة بقفط

قنا - وائل محمد

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بجولة ميدانية للمنطقة الحرة بقفط التقا خلالها بالمستثمرين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، رافقهم خلال الجولة أحمد عفيفى رئيس قطاع شئون المناطق الحرة والمهندس عصام البحيرى وكيل وزارة بقطاع شئون المناطق الحرة، وعبير الخولى مستشارة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى للشئون العربية، وفوزى رضوان مدير المنطقة الحرة بقفط .

وأوضح محافظ قنا أن المنطقة الحرة العامة بقفط هى واحدة من 9 مناطق على مستوى الجمهورية أنشأتها الحكومة لدورها الفعال فى جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية نظرًا لما تتمتع به هذه المناطق من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجى عبر أراض مكتملة المرافق والبنية الأساسية تتميز بخصوصية التعامل داخلها من حيث النواحى الجمركية والاستيرادية والنقدية كما أنها تعد آلية مهمة من آليات زيادة الصادرات ومضاعفة الناتج القومى ولتوفير فرص عمل جديدة.

كما تفقدوا عددا من المشروعات الاستثمارية بمنطقة قفط الصناعية منها مشروع مجمع مصانع للطاقة المتجددة، وتفقدوا الإنشاءات الجارية بمصنع لإنتاج الدهانات والطلاء والواقع على مساحة 14 ألف متر بتكلفة استثمارية 15 مليون جنيه ويوفر 250 فرصة عمل، كما تفقدوا عددا من المشروعات لإنتاج المواد الغذائية .

وأكد الهجان، أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لجذب المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنطقتين الصناعيتين فى قفط ونجع حمادى والمنطقة الحرة بقفط وتذليل كافة المعوقات التى تواجههم من أجل المساهمة بفعالية فى دفع عجلة الإنتاج والحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب تضمن لهم حياة كريمة.