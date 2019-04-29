محافظ سوهاج ومدير الأمن فى جولة نيلية لمتابعة خطة تأمين الاحتفال بشم النسيم

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، قامت بتكثيف التواجد فى الميادين، والشوارع، والحدائق العامة، وكورنيش النيل، للإهتمام بالنظافة العامة وتقديم الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى إتخاذ مديرية الأمن لإجراءات التأمين اللازمة، وذلك في إطار خطة متكاملة لتأمين كافة أنحاء المحافظة، خلال الاحتفالات بأعياد الربيع، وعيد القيامة.

ولفت المحافظ إلى أنه تم الدفع بـ 98 سيارة إسعاف تتمركز في المناطق الحيوية بنطاق المحافظة كالحدائق العامة والمتنزهات، والميادين، والمعديات، والكنائس، وهى مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، لمواجهة أى طارئ، بالإضافة إلى توافر الأمصال اللازمة لمواجهة حالات تسمم غذائى، أو نزلات معوية ناتجة عن العادات الغذائية وتناول الأسماك المملحة والمدخنة خلال الأعياد.

كما تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة مع الغاء الإجازات لجميع الأطقم الطبية تحسباً لوقوع أي طارئ.

وعزز رجال شرطة المسطحات المائية من خدماتهم للتأكد من تراخيص العائمات والمراكب، والتحقق من مدى توافر وسائل الحماية والسلامة بها، والتأكيد على التزام القائمين عليها بالحمولة المقررة، لتأمين احتفالات المواطنين بتلك المناسبة.