محافظ القاهرة يلتقط سيلفى مع زوار حديقة الفسطاط ويهنى المواطنين بشم النسيم

كتب سيد الخلفاوى - تصوير كريم عبد العزيز

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بحديقة الفسطاط بمصر القديمة، للاطمئنان على تأمين احتفالات المحافظة بشم النسيم وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين .

واكد محافظ القاهرة، أن الحديقة تشهد تواجدا مكثفا من قوات الأن بالتزامن مع الإقبال الكثيف للمواطنين على الحدائق والمتنزهات بشكل عام، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على توفير الأمن والأمان للمواطنين للاستمتاع باحتفالات شم النسيم.

والتقط المحافظ صور السيلفى مع زوار الحدائق، وحرص على تهنئة المواطنين بعيد الربيع.

وكان المحافظ أجرى جولة تفقدية بالحديقة الدولية ومرسى الأتوبيس النهرى، للإطمئنان على استعدادات الاحتفال بعيد الربيع.

رافق المحافظ فى جولته، أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء محسن حجازى رئيس هيئة النظافة، واللواء إبراهيم عوض رئيس المتابعة الميدانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، وعدد من قيادات المحافظة.